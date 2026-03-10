Naast Horner ook Wolff in de race voor Alpine-aandelen? Dit maakt het zo interessant
Na eerdere interesse van Christian Horner blijkt ook Mercedes-teambaas Toto Wolff in de markt voor de Otro-aandelen in Alpine. Maar wat maakt dit belang in het Franse F1-team precies interessant?
Het belang van 24 procent dat Otro Capital in het Formule 1-team van Alpine heeft, blijkt nog altijd gewild in de paddock. Eerder sijpelde al door dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner er interesse in heeft, waar Flavio Briatore ook bepaald geen geheim van maakte. Tijdens de seizoenspresentatie in januari bevestigde hij de interesse van Horner publiekelijk.
Rond de seizoensopener in Melbourne is er echter nog een andere kaper op de kust verschenen. Zoals The Telegraph voor het eerst wist te melden, lijkt Mercedes-teambaas Toto Wolff zich in de strijd te hebben gemengd. Briatore liet eerder al weten dat er naast het consortium met Horner nog meerdere gegadigden zijn, maar noemde daarbij geen namen – en dus ook niet expliciet Mercedes.
Bij navraag door Motorsport.com wil Alpine nog immer niet op specifieke namen ingaan, maar bevestigt het nogmaals dat er meerdere partijen geïnteresseerd zijn en dat het proces nog steeds gaande is. "Het team wordt regelmatig benaderd en gecontacteerd door meerdere partijen en potentiële investeerders", aldus een woordvoerder van het team.
"We reageren niet op specifieke namen of personen in kwestie. Eventuele gesprekken zijn geen zaak voor het team, maar vinden plaats tussen de huidige aandeelhouders en partijen die interesse tonen. De primaire focus van het team ligt op de directe taak die voor ons ligt: de start van het raceseizoen en het realiseren van een duurzame verbetering van de prestaties op de baan."
Mercedes ontkent de interesse van Wolff in de Alpine-aandelen overigens ook niet en bevestigt juist dat het de ogen altijd open houdt voor strategische mogelijkheden: "Mercedes is een belangrijke strategische partner van Alpine en wij worden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen."
Waarom het Alpine-pakket voor allebei interessant is
Alhoewel het geheel in de publiciteit al snel aan een nieuwe episode in de rivaliteit tussen Horner en Wolff wordt gekoppeld, gaat het in werkelijkheid om meer dan dat – vooral om strategische belangen.
Zo zou het Otro-aandeel voor Horner een geschikte manier zijn terug te keren in F1. De Brit heeft als teambaas en CEO van Red Bull Racing nagenoeg alles al gewonnen, waardoor hij meermaals heeft laten doorschemeren alleen in een ‘meer senior rol’ te willen terugkeren in de koningsklasse – en het overnemen van aandelen behoort daarbij tot de wensen.
Flavio Briatore heeft al bevestigd dat Christian Horner interesse heeft getoond in aandelen in Alpine.
Vanuit Mercedes-perspectief gaat de interesse ook vele malen verder dan sec Horner versus Wolff. Om te beginnen is Alpine vanaf dit jaar een klantenteam van Mercedes High Performance Powertrains, waardoor de band hechter is dan voorheen. Het Franse team gebruikt na het ontmantelen van het eigen F1-project in Viry zowel de power units als versnellingsbakken van Mercedes.
Wat er met de aandelen van dat klantenteam gebeurt, is derhalve van belang en een interessante ontwikkeling voor Mercedes – het raakt namelijk direct met wie ze moeten samenwerken. Dergelijke strategische beslissingen gaan overigens ook verder dan alleen de F1-faciliteiten van Mercedes in Brackley en Brixworth, en hangen samen met de strategische koers van het concern als geheel.
Naast de commerciële aantrekkingskracht van F1 en daarmee van ieder beschikbaar aandelenpakket – waarbij het effect van de nieuwe reglement nog wel een belangrijk vraagteken vormt – is er ook een sportieve component aan het verhaal.
Zo heeft McLaren CEO Zak Brown vorig jaar zijn zorgen uitgesproken over bepaalde eigendomconstructies in F1. Alhoewel dat specifiek over Red Bull ging en het bezit van klantenteam Racing Bulls, zou het verkrijgen van aandelen in Alpine ook deels eigendom van een ander team betreffen. Het kan de synergie tussen beide partijen nog sterker maken, waardoor ook andere teams de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.
Een cruciaal verschil is echter dat de Renault Group – ongeacht wie de aandelen van Otro Capital uiteindelijk in handen krijgt – met 76 procent van de aandelen in het F1-team nog wel met ruime marge het meerderheidsbelang behoudt.
