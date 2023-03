Ferrari vervangt meer motoronderdelen uit voorzorg, bakwissel Perez

Vroeg in het Formule 1-seizoen zijn er al opvallend veel wissels van de motorcomponenten te noteren. De meest opzienbarende is natuurlijk Charles Leclerc, die in Jeddah al aan zijn derde control electronics toe is. De eerste set ging in Bahrein kapot bij de fire-up op zondagochtend en de tweede zoals bekend tijdens de race. Doordat de limiet voor de control electronics op slechts twee stuks ligt, gaat Leclerc voorafgaand aan de tweede race alvast over de limiet voor het hele jaar. Het komt de Ferrari-coureur op tien plekken gridstraf te staan, hetgeen inmiddels is bevestigd door de FIA.

Ferrari laat weten dat het uit voorzorg ook maar meteen dat interne verbrandingsmotor voor beide auto's heeft vervangen. Het betekent dat Leclerc en Carlos Sainz nu al aan hun tweede ICE van het F1-seizoen toe zijn. De auto van Leclerc is verder nog voorzien van een nieuwe MGU-H, al is die bij de bolide van Sainz niet vervangen. Al deze ingrepen vallen binnen de zogenaamde pool en leveren dus geen (extra) gridstraf op.

Dat laatste geldt ook voor Lando Norris, die na de problemen in Bahrein van een nieuwe Mercedes-motor is voorzien. De McLaren-coureur kan in Jeddah rekenen op een nieuwe interne verbrandingsmotor, een nieuwe turbo, nieuwe MGU-H en een nieuwe MGU-K. De man met startnummer 4 sprak donderdag al zijn vertrouwen uit dat de problemen van de seizoensopener daarmee verholpen zijn.

Perez al aan tweede versnellingsbak van het jaar toe

Red Bull-rijder Sergio Perez kan tot slot rekenen op een nieuwe energy store en een nieuwe versnellingsbak. Ook deze zaken vallen binnen de grenzen van het toelaatbare en dus kan Perez zondag gewoon vertrekken vanaf de plek waar hij zich een dag eerder voor kwalificeert - al schuift hij natuurlijk nog wel een stekje op als Leclerc er zaterdagavond voor blijkt te staan. De nieuwe versnellingsbak van Perez komt uit een pool van vier exemplaren, waar teams dit jaar mee mogen rouleren. Los van Leclerc valt alles dus binnen de regels, al is het wel opmerkelijk dat teams zo snel in het seizoen al massaal naar nieuwe componenten moeten grijpen. Des te meer omdat alle motorleveranciers afgelopen winter met toestemming van de FIA aan de betrouwbaarheid hebben gewerkt.