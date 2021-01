F1-stambomen: van Tyrrell en Stewart tot Mercedes en Red Bull

Alle andere stallen waren eerder onder een andere naam actief in de F1. Hoe de transitie van die teams is verlopen, lees je in deze special:

Mercedes (Tyrrell – BAR – Honda – Brawn)

Mercedes heeft na Ferrari (1950) en McLaren (1966) de langste stamboom in de geschiedenis van de Formule 1. De basis moet echter niet gezocht worden in de Mercedes-renstal van de jaren vijftig, waarmee Juan Manuel Fangio en Stirling Moss successen vierden, maar in Tyrrell. Het privéteam van Ken Tyrrell, opgericht in 1970, is de natuurlijke voorloper van Mercedes en gaat in 1999 over in British American Racing (BAR), dat op zijn beurt in 2006 wordt ingelijfd door Honda. De Japanners besluiten in 2008 uit de Formule 1 te vertrekken. De boedel wordt overgenomen door Ross Brawn, die er in 2009 onder de naam Brawn GP wereldkampioen mee wordt. Een jaar later worden het team en de racelicentie aan Mercedes verkocht.

Jackie Stewart - Tyrrell 1 / 5 Foto door: Sutton Images Jacques Villeneuve - British American Racing 2 / 5 Foto door: Sutton Images Jenson Button - Honda 3 / 5 Foto door: Motorsport Images Jenson Button - Brawn 4 / 5 Foto door: Rainer W. Schlegelmilch Michael Schumacher - Mercedes 5 / 5 Foto door: Rainer W. Schlegelmilch

Red Bull Racing (Stewart – Jaguar)

De geschiedenis van Red Bull Racing gaat terug tot 1996. Oud-wereldkampioen Jackie Stewart richt in dat jaar met behulp van Ford de renstal Stewart GP op. Bij dat team rijdt onder andere Jos Verstappen. Vooral in 1999 is de stal erg succesvol. Ford besluit daarop de formatie maar helemaal in te lijven en vanaf 2000 onder de naam van dochterbedrijf Jaguar voor het WK Formule 1 in te schrijven. Dat blijkt geen succes en Ford verkoopt het team in 2004 aan Red Bull-eigenaar Dieter Mateschitz . Sinds 2005 kennen we het team als Red Bull Racing.

Rubens Barrichello - Stewart 1 / 3 Foto door: Sutton Images Mark Webber - Jaguar 2 / 3 Foto door: Sutton Images Christian Klien - Red Bull Racing 3 / 3 Foto door: Sutton Images

Alpine (Toleman – Benetton – Renault – Lotus – Renault)

Officieel is Alpine geen nieuw team: het is enkel het nieuwe label dat Renault eraan heeft gegeven, dus de vergunning voor de Formule 1 ligt nog steeds bij de Franse autoproducent. De licentie van de stal wordt al in 1981 uitgegeven, aan Toleman. Dat team is vooral bekend omdat het Ayrton Senna in de F1 laat debuteren. In 1986 gaat de licentie over in handen van de Italiaanse familie Benetton, die halverwege de jaren negentig grote successen viert met Michael Schumacher. In 2002 wordt Benetton Renault definitief onderdeel van Renault en de stal het fabrieksteam van de Fransen. Ook dat team is zeer succesvol, dit keer met Fernando Alonso. In 2011 besluit de autoproducent dat de F1 te duur is en worden de aandelen verkocht. Van 2012 tot en met 2014 wordt onder de naam Lotus gereden, maar in 2015 keert Renault weer terug. Vanaf dit jaar heet het team dus Alpine.

Ayrton Senna - Toleman 1 / 5 Foto door: Sutton Images Michael Schumacher - Benetton 2 / 5 Foto door: Rainer W. Schlegelmilch Fernando Alonso - Renault 3 / 5 Foto door: Mark Capilitan Kimi Raikkonen - Lotus 4 / 5 Foto door: Rainier Ehrhardt Kevin Magnussen - Renault 5 / 5 Foto door: Sutton Images

Aston Martin (Jordan – Midland – Spyker – Force India – Racing Point)

De medewerkers van wat ook wel Team Silverstone wordt genoemd hebben thuis kastenvol met teamkleding. Van het geel van Jordan, dat gedragen werd van 1991 tot en met 2005, tot het knalroze van Racing Point, de naam van het team tussen 2018 en vorig seizoen. Het team heet na de verkoop door Eddie Jordan aan Alex Shnaider ook nog even Midland (2005-2006), daarna wordt het Spyker (2006-2007) en vervolgens is er het Indiase avontuur: Force India (2008-2018).

Michael Schumacher - Jordan 1 / 5 Foto door: Rainer W. Schlegelmilch Christijan Albers - Midland 2 / 5 Foto door: Sutton Images Christijan Albers - Spyker 3 / 5 Adrian Sutil - Force India 4 / 5 Foto door: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll - Racing Point 5 / 5 Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Alfa Romeo (Sauber – BMW Sauber – Sauber)

Alfa Romeo heeft een lange geschiedenis in de autosport. Het Italiaanse merk levert in 1950 en 1951 de eerste twee wereldkampioenen Formule 1. Maar – net als bij Mercedes – heeft dat Alfa Corse uit de jaren vijftig weinig van doen met de huidige F1-stal. Het is slechts een investering van moederbedrijf FIAT in het Zwitserse Sauber, dat sinds jaar en dag met Ferrari-motoren rijdt. Peter Sauber sticht zijn F1-team in 1993. Het is aanvankelijk redelijk succesvol maar na het vertrek van sponsor Red Bull is het geld op. BMW is bereid te investeren en maakt Sauber vanaf 2006 het fabrieksteam. Na de wereldwijde bankencrisis besluiten de Duitsers echter al in 2009 om het project te staken. BMW Sauber wordt weer Sauber. Tot 2018. In dat jaar komt Alfa Romeo aan boord. De auto’s worden natuurlijk nog wel in Hinwil bij Sauber Motorsport gemaakt.

Karl Wendlinger - Sauber 1 / 4 Foto door: Ercole Colombo Sebastian Vettel - Sauber 2 / 4 Foto door: Sutton Images Sergio Perez - Sauber 3 / 4 Foto door: Rainier Ehrhardt Charles Leclerc - Alfa Romeo 4 / 4 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

AlphaTauri (Minardi – Toro Rosso)

AlphaTauri is het tweede team van frisdrankenmerk Red Bull. Was het voorheen vooral een juniorteam waar jonge talenten konden rijpen, tegenwoordig vaart het onder de naam AlphaTauri een wat onafhankelijkere koers. Het team werkt nog steeds vanuit de fabriek in het Italiaanse Faenza, dezelfde locatie waar in 1985 het Minardi F1-team het levenslicht ziet. Dat team is geformeerd door Giancarlo Minardi, die al vanaf eind jaren zeventig actief is in de autosport. Minardi verkoopt zijn aandelen in 2001 aan Paul Stoddart, die ze op zijn beurt vijf jaar later weer aan Red Bull verkoopt. Vanaf 2006 is Scuderia Toro Rosso een feit, sinds 2020 dus AlphaTauri.