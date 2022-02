Na management nu ook technische afdeling Alpine F1 op de schop

Sinds het einde van het Formule 1-seizoen 2021 is er het nodige veranderd qua personele bezetting bij het Alpine F1 Team. Directeur Marcin Budkowski moest onlangs het veld ruimen en datzelfde gold voor adviseur Alain Prost, die overigens niet bepaald blij was met de manier waarop dat afscheid tot stand kwam. De personele veranderingen houden echter niet op bij het management, maar ook bij de technische afdeling wordt met poppetjes geschoven.

Afgelopen seizoen trad Pat Fry op als technisch directeur van Alpine, maar hij heeft promotie gekregen voor 2022. In de nieuwe structuur wordt hij gepromoveerd tot chief technical officer, een positie die tot dusver nog niet door iemand werd bezet bij het Franse team. Als CTO wordt Fry verantwoordelijk voor alle technische activiteiten bij Alpine. Zo gaat hij de prestatietargets bepalen voor de nieuwe auto, moet hij uitzoeken op welke vlakken het team goed presteert en op welke fronten er verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

Fry’s oude rol als technisch directeur wordt in 2022 ingevuld door Matt Harman. Hij werkte tussen 2011 en 2018 bij Mercedes, waar hij hoofd ontwerp was voor de krachtbron en de transmissie. In 2018 kwam hij naar Renault, waar hij het meest recent engineering director was. In zijn nieuwe rol als technisch directeur kan hij mogelijk helpen om de integratie van de Renault-motor in het Alpine-chassis te verbeteren, gezien zijn achtergrond als motorenspecialist.

De veranderingen binnen de technische afdeling van Alpine moeten het team helpen om aan de doelstellingen van Renault CEO Luca de Meo en Alpine CEO Laurent Rossi te voldoen. Zij willen binnen 100 races na de entree van het merk in de F1 meedoen om het kampioenschap. Dat moet dus tegen 2025 gaan gebeuren. “We versterken het Alpine F1 Team aanzienlijk door Pat en Matt aan het hoofd van de engineering in Enstone te zetten”, vertelt Rossi. “Pat is een van de meest ervaren engineers in de Formule 1, terwijl de drive en expertise van Matt cruciaal zullen zijn om de volledige potentie uit onze racewagens te halen, vooral vanwege zijn unieke kennis van de ontwikkeling van chassis en motor.”

Alpine heeft 21 februari geprikt als datum voor de onthulling van de nieuwe bolide, die de naam A522 krijgt. Net als afgelopen seizoen zijn Esteban Ocon en Fernando Alonso de coureurs.