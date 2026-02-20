Na kritiek van Verstappen en collega's: FIA staat open voor aanpassingen aan F1-regels

Na de eerste baanactie van 2026 zijn de reacties van coureurs gemengd. Onder meer Lando Norris en George Russell hebben zich positief uitgelaten, terwijl Max Verstappen, Fernando Alonso en Lewis Hamilton zich aanmerkelijk kritischer toonden. De Red Bull-coureur zei zelfs dat de rijders die positief zijn in een klein tentje passen en dat de coureurs met bezwaren het overgrote kamp vormen. Na die uitspraak erkende Norris trouwens ook dat het in zijn optiek niet de meest pure vorm van racen is.

Net zoals de Formule 1 waakt de FIA echter voor een ‘overreactie’. Volgens single-seater directeur Nikolas Tombazis zijn de nieuwe regels voor het overgrote deel in orde, al wil hij wel luisteren naar de initiële klachten van coureurs. "De auto’s zijn nieuw. In de afgelopen zomer en herfst hebben veel coureurs in de simulator gereden en grote zorgen geuit. Ik denk dat de opmerkingen in Barcelona en in Bahrein al een stuk positiever waren dan wat mensen op basis van de simulator zeiden. Maar er zijn nog steeds enkele klachten, zoals wat Max zei", erkende Tombazis.

"Wij zijn ons er volledig van bewust dat we mogelijk aanpassingen moeten doen. Dat is al heel lang een open gesprek met de teams en de motorfabrikanten, en inderdaad ook met de coureurs. Ik denk dat er voldoende manieren zijn waarop we als sport kunnen handelen om aanpassingen aan de regels door te voeren."

Voor negentig procent ziet het er al goed uit

De vervolgvraag luidt natuurlijk om welke aanpassingen het precies gaat. "Nou ja, het gaat mogelijk om de regels die te maken hebben met het inzetten van de energie", antwoordde Tombazis.

Alhoewel de federatie de eerste paar races wil afwachten voordat het met specifieke voorstellen komt, klinkt in de paddock dat het vooral om de harvesting gaat. De FIA kan coureurs bijvoorbeeld toestaan om meer energie per ronde terug te winnen. Dat betekent dat coureurs ook meer hebben om in te zetten en dus minder "energie-arm" zijn op de rechte stukken, zoals Verstappen dat noemde. Het betekent echter wel dat er in de bochten en met extra terugschakelen wederom meer management kan komen, om ook daadwerkelijk die toegestane extra energie terug te winnen.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Deze aspecten hebben volgens de FIA vooral met de software te maken en hoe de motor wordt gerund, en derhalve geen grote gevolgen voor de hardware. "Er zou geen noodzaak zijn om iets aan je systeem te veranderen. Het gaat er meer om hoe je alle systemen laat werken. Als je het aan een engineer vraagt, dan zal die zeggen: maar dat verandert de cyclus toch wel een beetje en als ik dit had geweten, dan had ik bepaalde dingen anders gedaan. Dat is waar, maar wij denken niet dat we ons momenteel in een slechte situatie bevinden. Maar goed, als er naar aanleiding van deze opmerkingen aanpassingen nodig zijn, dan zullen we die dingen als sport bespreken en doen wat nodig is."

Wat betreft dat laatste – dat de Formule 1 er momenteel niet slecht voor zou staan – benadrukt Tombazis dat het zelfs voor negentig procent naar wens is. "Als je kijkt naar de opmerkingen uit oktober, november of afgelopen zomer, dan staan we er nu veel beter voor. We hebben veel van de zorgen aangepakt. Hebben we elke zorg weggenomen? Nee, dat niet. Ik denk dat er nog enkele onderwerpen openstaan,” reageerde Tombazis op de vraag van Motorsport.com of de huidige situatie zorgwekkender is dan verwacht.

"Natuurlijk is het heel makkelijk om te zeggen: als de verbrandingsmotor veel groter zou zijn en het ERS-aandeel veel kleiner, dan zouden er minder van deze problemen zijn. Dat klopt natuurlijk. We weten al sinds 2022 dat de fifty-fifty verdeling qua vermogen uitdagingen met zich meebrengt. Het is niet nieuw of verrassend. We hebben enorm veel werk verricht qua energiemanagement en ik denk dat we, naar mijn mening, al negentig procent van het werk hebben gedaan om op een goed punt te komen. Er kunnen nog enkele aanpassingen volgen naarmate we meer leren over de auto’s, en daar staan we volledig voor open."

Wanneer kan de FIA precies ingrijpen?

Nikolas Tombazis, FIA Single Seater Director Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Afsluitend rest de vraag op welke termijn de FIA eventuele aanpassingen kan doorvoeren. "De eerste echte test zal de eerste Grand Prix van het jaar zijn, want hier racen ze nog niet tegen elkaar. Zulke veranderingen vergen ook nog wel enige discussie. Er kunnen een paar weken overleg voor nodig zijn, en vervolgens moeten we het gebruikelijke proces doorlopen. Het is onwaarschijnlijk dat er iets gebeurt tussen bijvoorbeeld Australië en China, maar het hoeft ook weer geen kwestie van maanden te zijn."

De FIA wil in ieder geval de eerste races afwachten om te zien hoe het daadwerkelijke beeld is, waarbij Tombazis benadrukt dat fans niet meteen vergaande conclusies aan Melbourne moeten verbinden. "We zullen het beste doen in het belang van de sport. Dit is een marathon, geen sprint. Ik hoop natuurlijk dat Australië spectaculair wordt, maar die race bepaalt niet hoe goed of slecht het hele reglement is. We hebben vijf jaren te gaan en we hebben zeer duidelijke instrumenten om in te grijpen waar nodig. We zullen zien waar we staan en vervolgens alles heel open en transparant bespreken."