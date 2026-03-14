Formule 1 GP van China

Mysterieus probleem verpest bijna Russell's dag in Shanghai

George Russell had een chaotische kwalificatie van de GP van China door een technisch probleem en een kapotte voorvleugel. De winnaar van de sprintrace was uiteindelijk dankbaar dat hij alsnog P2 wist te pakken.

Mike Mulder Ronald Vording
Gepubliceerd:
George Russell, Mercedes

De kwalificatie voor de Grand Prix van China verliep allesbehalve soepel voor George Russell. De Mercedes-coureur kreeg in Q2 te maken met een kapotte voorvleugel en kwam in Q3 zelfs kort stil te staan op de baan bij bocht 5.

Russell had eerder op de dag nog de sprintrace vanaf poleposition gewonnen, maar oogde tijdens de kwalificatie een stuk minder zeker. De sessie verliep chaotisch door meerdere problemen met zijn auto.

Mercedes onderzoekt nog altijd wat precies de oorzaak was van het probleem dat er toe leidde dat de auto van de Engelse coureur kort na het verlaten van de garage in anti-stallmodus schoot. De W17 kwam stil te staan op de baan en bleef toen Russell hem weer aan de praat had gekregen, vastzitten in de eerste versnelling.

Met de klok die doortikte moest het team uiteindelijk terugvallen op een klassieke IT-oplossing: de auto simpelweg uitzetten en opnieuw opstarten. Daarbij werden verschillende standaardinstellingen doorlopen, het stuur vervangen en het systeem gereset. Toen de auto opnieuw werd gestart zat hij nog steeds vast in de eerste versnelling, maar na een extra reset kon de versnellingsbak weer naar neutraal schakelen en daarna normaal functioneren.

Russell verliet de garage uiteindelijk met iets meer dan twee minuten op de klok en wist zijn Mercedes alsnog op de tweede startplek te zetten, op 0,222 seconde van teamgenoot Kimi Antonelli. "Vanaf het einde van Q2 was het echt een gekke sessie", zei Russell. "De voorvleugel brak af en het team wist eerst niet zeker of dat echt zo was. Ik was er vrij van overtuigd dat het zo was, dus er was wat stress over het vervangen ervan."

"Maar zodra ik de baan op ging, voelde ik dat er iets niet klopte", vervolgde Russell. "Ik kwam stil te staan op de baan en probeerde de auto opnieuw te starten. Dat lukte niet meteen. Later startte hij wel, maar toen ik terugkwam kon ik niet schakelen. Uiteindelijk gingen we met nog maar een paar seconden te gaan weer de baan op. Ik ben dus echt heel blij dat ik hier zit, want het had net zo goed op P10 kunnen staan zonder een tijd op het bord."

Door zijn late vertrek uit de garage had Russell alleen zijn outlap om zich voor te bereiden op zijn snelle ronde. "Het was ongeveer het beste wat ik kon doen, maar ik begon mijn ronde zonder batterij-energie en met koude banden," legde hij uit. "Dus ik ben echt dankbaar dat ik hier nu sta. Het ging er vooral om dat ik een tijd neerzette."

"P2 is veel beter dan ik had verwacht toen ik aan die ronde begon zonder batterij en zonder bandentemperatuur", besloot Russell. "Ik dacht dat ik verder naar achteren zou staan. Dus ja, ik ben gewoon heel blij dat ik hier sta."

