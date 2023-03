MP Motorsport is een van de vijf uitverkoren teams voor het eerste seizoen van de F1 Academy, de nieuwe raceklasse voor vrouwen die door de Formule 1 op poten is gezet. De renstal uit het Nederlandse Westmaas was het laatste team dat rijders bevestigd heeft. Eerst werden de zusjes Amna en Hamda Al Qubaisi aangekondigd door MP, waarna donderdagochtend meteen ook het derde en laatste zitje werd ingevuld. De keuze is daarbij gevallen op Emely de Heus.

De 20-jarige coureur uit Mijnsheerenland is geen onbekende voor MP Motorsport, want in 2021 zette zij namens het team haar eerste stappen in de autosport. In de Spaanse Formule 4 won ze meteen de Female Trophy, waarna ze in 2022 een stap hogerop zette naar de W Series. Afgelopen winter werd De Heus al herenigd met MP Motorsport tijdens haar deelname aan het F4-kampioenschap van de Verenigde Arabische Emiraten, wat een opmaat is gebleken naar haar debuut in de nieuwe F1 Academy. In dat kampioenschap wordt ook met F4-materiaal gereden.

"Het voelt geweldig om terug te zijn bij MP, ze zijn toch een soort tweede thuis voor me", aldus De Heus. Ze kijkt in het bijzonder uit naar het treffen op Circuit Zandvoort. "In 2021 had ik een geweldig jaar bij MP. Met de extra ervaring die ik inmiddels heb opgedaan, kijk ik ernaar uit om die van pas te laten komen in mijn eerste seizoen in F1 Academy. Ik kan niet wachten op de eerste ronde op de Red Bull Ring in april. En ik ga natuurlijk vooral genieten van mijn thuispubliek op Zandvoort in juni!"

Teammanager Sander Dorsman van MP Motorsport voegt eraan toe: "Het doet me goed dat ik Emely weer bij MP mag verwelkomen. Ze heeft in 2021 bewezen waartoe ze in staat is en ik twijfel er om die reden ook niet aan dat ze in het eerste jaar van F1 Academy een belangrijke rol gaat spelen. Vijf van de grootste teams op de talentenladder naar de Formule 1 staan achter het concept van F1 Academy. Daardoor ziet de toekomst er rooskleurig uit voor deze nieuwe raceklasse. Emely gaat daar een welverdiend onderdeel van zijn."

Na de bevestiging van De Heus bij MP Motorsport zijn er nog maar twee vrije plekjes op de F1 Academy-grid van 2023. Alleen ART Grand Prix en Prema Racing moeten hun derde coureur nog aankondigen.