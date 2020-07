Motorwissel voor Gasly na problemen tijdens kwalificatie

Gasly wist zaterdagmiddag keurig de 'top-ten qualifying' te halen op de Hungaroring, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De AlphaTuari-coureur maakte in de derde training al melding van een brandlucht in zijn auto: "Het ruikt net alsof hierachter een barbecue aan de gang is", sprak de coureur uit Rouen via de boordradio. Tijdens de kwalificatie werd het er niet veel beter op. Gasly hield er ieder moment rekening mee dat zijn bolide de geest zou geven, maar wist ondanks alle strubbelingen toch Q3 te halen.

In die beslissende sessie kon hij niet meer in actie komen, doordat zijn krachtbron in de slotfase van Q2 alsnog de geest had gegeven. Gasly noteerde dus geen tijd in het laatste deel, maar stond aan het eind van de rit nog wel keurig als tiende geklasseerd. Die tiende startplek houdt hij na de motorwissel ook vast. Omdat het zijn eerste motorwissel van dit uitgestelde F1-seizoen betreft, loopt Gasly nog geen gridstraf op. Het gaat om één van de drie toegestane motoren uit zijn zogenaamde 'pool'.

Doordat de motorische doorontwikkeling in tijden van corona grotendeels is beperkt, krijgt Gasly weer dezelfde specificatie van de Honda-motor in zijn AT01 gelepeld als voorheen. Honda heeft de motorwissel 'inmiddels bevestigd, men noemt het een ingreep 'om geen verdere risico's te nemen'.