Marko sluit tikje voor Verstappen in F1-titelstrijd 2024 niet uit

Met nog zes raceweekenden voor de boeg strijdt Max Verstappen met Lando Norris om de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander verdedigt in het restant - met onder meer drie sprintraces - een voorsprong van 52 punten ten opzichte van de McLaren-coureur, die momenteel over de betere bolide lijkt te beschikken. Wat het binnenhalen van zijn vierde opeenvolgende wereldtitel nog lastiger kan maken, is het feit dat Verstappen met diverse motoronderdelen al boven de limiet zit. Het leverde hem voor de Grand Prix van België al een gridstraf op, maar het is niet uitgesloten dat hij in het restant van het F1-seizoen 2024 nogmaals naar een nieuwe krachtbron moet grijpen en een straf moet incasseren.

"Dat moeten we nog nader bekijken met Honda", zegt Red Bulls topadviseur Helmut Marko bij Motorsport-magazin.com. Daar waar Verstappen in België tien plaatsen moest inleveren op de startopstelling, verwacht de 81-jarige Oostenrijker dat het ditmaal om een kleinere straf gaat: "Als het gebeurt, dan is het een straf van slechts vijf plaatsen. Dat zou niet zo rampzalig zijn." Tegelijkertijd maakt Marko zich ook geen enorme zorgen over een mogelijke gridstraf voor Verstappen. "Dit geldt namelijk voor het hele veld."

Norris in iets betere uitgangspositie

Voor Verstappen geldt dat hij met alle motoronderdelen op of al over de toegestane limiet zit. Hij is al bezig met zijn vijfde verbrandingsmotor, daar waar er vier per seizoen zijn toegestaan. Qua turbo, MGU-H, MGU-K, Energy Store en Control Electronics zit hij precies op de limiet, waarbij een volgende wissel een gridstraf oplevert. Norris staat er op papier iets beter voor want hij wisselde later naar zijn vierde power unit dan Verstappen naar zijn vijfde, maar bevindt zich eveneens in de gevarenzone. Hij zit met alle motorcomponenten precies op het maximale aantal dat hij in een seizoen mag gebruiken. Een volgende wissel betekent dus ook voor de McLaren-coureur een gridstraf.

Een gridstraf in deze fase van het F1-seizoen kan grote gevolgen hebben voor de uitkomst van de titelstrijd. De verschillen in de top van de koningsklasse zijn momenteel bijzonder klein met vier topteams die weinig voor elkaar onder doen. Als Norris of Verstappen achteruit wordt gezet op de startopstelling, dan is het door de krachtsverhoudingen geen gegeven dat ze zich alsnog in de strijd om de podiumplaatsen kunnen mengen en de schade in de titelstrijd kunnen beperken.

Actuele stand van zaken gebruikte motorcomponenten F1-seizoen 2024

Coureur ICE TC MGU-H MGU-K ES CE EX Toegestane aantal 4 4 4 4 2 2 8 Max Verstappen 5 4 4 4 2 2 7 Sergio Pérez 5 4 4 4 3 3 7 George Russell 4 4 4 4 2 2 3 Lewis Hamilton 4 5 5 5 2 2 3 Charles Leclerc 4 4 4 4 2 2 5 Carlos Sainz 4 4 4 4 2 2 5 Oscar Piastri 4 4 4 4 2 2 3 Lando Norris 4 4 4 4 2 2 3 Lance Stroll 4 4 4 4 2 2 3 Fernando Alonso 4 4 4 4 1 1 3 Esteban Ocon 5 5 5 4 2 2 7 Pierre Gasly 5 5 5 5 3 4 7 Alexander Albon 4 4 4 4 3 3 3 Franco Colapinto 4 4 4 4 2 2 3 Liam Lawson 4 4 4 4 2 2 5 Yuki Tsunoda 5 5 5 5 3 3 6 Valtteri Bottas 4 4 4 4 3 3 5 Zhou Guanyu 4 4 4 4 3 3 5 Kevin Magnussen 4 4 4 4 3 3 5 Nico Hülkenberg 4 4 4 4 2 2 5

ICE = Internal Combustion Engine

TC = Turbo Charger

MGU-H = Motor Generator Unit – Heat

MGU-K = Motor Generator Unit – Kinetic

ES = Energy Store

CE = Control Electronics

EX = Engine EXhaust system