Motorsport.com Nederland wenst alle lezers een mooi maar vooral gezond 2021!

Voor onze journalisten veranderde er veel. In plaats van ontspannen praatjes met de coureurs en teambazen in de hospitality of in de paddock gingen alle mediamomenten opeens krampachtig via Zoom. Slechte verbindingen, microfoons die nog uit – of juist aan – staan, nauwelijks ruimte voor discussie of fatsoenlijke interactie. Het was soms bijna komisch hoe knullig er in de grootste kampioenschappen ter wereld met dergelijke uitdagingen werd omgesprongen.

Over uitdagingen gesproken. Toen de ene na de andere race werd afgelast, sloeg even de paniek toe: welke content kunnen we maken om aan de lezers te brengen? Gelukkig is er op onze redactie aan creativiteit geen gebrek. Historische verhalen, Instagram Live-interviews, de serie ‘De mooiste dag uit mijn carrière’, de GPUpdate Podcast, de virtuele 24 uur van Le Mans: stuk voor stuk mooie producties in de piek van de crisis. Zodra het seizoen weer van start ging, was het alle hens aan dek. De ene triple-header na de andere, grote kampioenschappen die in dezelfde weekenden verreden werden en een seizoen dat pas diep in december eindigde. De werkdruk op de redactie was ongekend hoog maar met vereende kracht werd er dag in dag uit geleverd. Ik ben dan ook ongelofelijk trots op het team waarmee we dit jaar hebben doorstaan.

Ondanks de onzekerheden zitten we komend jaar niet stil. We werken hard aan het verbeteren van ons platform en de app, we gaan ons redactieteam uitbreiden met een nieuwe aanwinst, we zijn nog vaker ter plaatse bij de grootste evenementen ter wereld (als corona dat weer toestaat uiteraard) en we gaan nog veel meer mooie contentplannen uitrollen.

Namens de voltallige redactie: een mooi, gelukkig maar bovenal heel gezond 2021 gewenst. Want als er iets is dat we afgelopen jaar wel geleerd hebben, is dat gezondheid boven alles gaat.

Casper Bekking

Hoofdredacteur Motorsport.com Nederland