Motorsport.com F1-podcast: Strooit Mercedes ons zand in de ogen?

De nieuwe livery’s van de Formule 1-teams worden onder de loep genomen en de test in Bahrein komt uitgebreid aan bod. Is de Red Bull RB16B echt zo goed als de data doen vermoeden? Heeft Sergio Perez echt vijf races nodig om op snelheid te komen in de Red Bull? En zijn ze bij Mercedes de sleutel kwijt voor een stabiele en succesvolle auto? Pakt Lewis Hamilton zijn achtste wereldtitel? En werden de kleinere teams door de motorleveranciers gebruikt als proefkonijn? Het zijn de vragen waar we je in een half uurtje over bijpraten.

Ook maak je in de podcast nog kans op een exemplaar van ‘Formule 1 2021 – Seizoen van de herkansing’. Meer informatie over de winactie lees je hier.

