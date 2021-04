In de zesde aflevering van het seizoen geniet het panel van Motorsport.com Nederland nog even na van een heerlijk raceweekend in Italië. Max Verstappen glibberde in de GP Emilia-Romagna naar de zege, maar kan Lewis Hamilton worden bestempeld als de morele winnaar? Verder komt uiteraard ook de crash van George Russell en Valtteri Bottas aan bod, loven we Lando Norris en vragen we ons af of het dit jaar nog goed komt met oud-wereldkampioenen Fernando Alonso en Sebastian Vettel.

