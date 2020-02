Motorsport.com is benieuwd naar jouw herinneringen aan de Dutch GP!

De Formule 1 is na 35 jaar terug in Nederland. Een mooie aanleiding om in de historie van de Grote Prijs van Nederland te duiken. Op Motorsport.com doen we dat met de rubriek ‘Herinneringen aan de Dutch Grand Prix’, waarin we verschillende mensen aan het woord laten die betrokken waren bij de Formule 1 op Zandvoort. Van coureur tot marshal tot circuitdirecteur. Iedereen die er in het verleden bij is geweest, lijkt wel een speciale herinnering aan de Formule 1 te hebben. Daarom zijn we ook heel nieuwsgierig naar jouw verhaal!

Ben je bij een van de eerdere edities van de Nederlandse Grand Prix aanwezig geweest? Stond je langs de kant van de baan en heb je daar iets onvergetelijks gezien of beleefd? Was je in de paddock en stond je oog in oog met één van je helden? Heb je een handtekening gescoord of ben je met een van de rijders op de foto gegaan? Was je bij de Formule 1-races werkzaam op of rond het circuit en heb je tijdens je werk iets opmerkelijks meegemaakt? Werkte je bijvoorbeeld aan de kassa of in het hotel waar alle coureurs verbleven? Of in een restaurant en kwam de hele Formule 1-wereld bij je eten? Of heb je simpelweg een waanzinnig mooie foto gemaakt tijdens een bezoek aan de Formule 1 op Zandvoort die je graag aan iedereen wil laten zien?

Dan horen we graag van je! Stuur een horizontale foto met een korte anekdote naar erwin.jaeggi@motorsport.com en wie weet wordt jouw herinnering wel opgenomen in een speciale aflevering van de rubriek Herinneringen aan de Dutch Grand Prix, waarin we de bezoekers van deze site aan het woord laten! Nota bene: de foto moet afkomstig zijn uit je privéarchief en met het toezenden van een foto, ga je ermee akkoord dat we deze kunnen publiceren.