In de vijfde aflevering van het seizoen blikt het panel van Motorsport.com Nederland vooruit op de tweede race van het Formule 1-seizoen, waarvoor Max Verstappen als de grote favoriet wordt bestempeld. Vorig jaar haalde de Limburger in alle drie de races op Italiaanse bodem niet de eindstreep, maar kan hij dit weekend afrekenen met de Italiaanse vloek? De Red Bull-coureur lijkt in ieder geval te beschikken over het juiste materieel, terwijl er voor de race op zondag ook nog de nodige neerslag wordt voorspeld.

Naast de te verwachten strijd tussen Red Bull en Mercedes werpen we ook een blik op de strijd in de middenmoot, waar vooral AlphaTauri komend weekend over goede papieren lijkt te beschikken. Ook het overige Formule 1-nieuws van afgelopen week wordt besproken. Wat schuilt er bijvoorbeeld achter de nieuwe functie voor James Allison en is Andreas Seidl echt de beste teambaas in de Formule 1?

