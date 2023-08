De Formule 1 trapte het seizoen af in Bahrein en reisde onder meer via Australië en Miami richting Europa. Een klein uitstapje naar Canada werd opgevolgd door een viertal Europese Grands Prix, waarbij het treffen op Spa-Francorchamps de slotrace was voor de zomerstop. Trouw gaven jullie na elke wedstrijd alle Formule 1-coureurs een cijfer. De zomerstop is dan ook de ideale tijd om alles op een hoop te gooien, op te tellen en door twaalf te delen.

We zien een aantal opvallende, maar ook niet opvallende conclusies terug in jullie beoordelingen. Max Verstappen, die op dit moment vrij dominant in de rondte gaat, scoort zoals verwacht veel hoger dan Sergio Perez. Daarentegen doet Fernando Alonso het volgens jullie niet gek veel slechter dan de regerend wereldkampioen. Lewis Hamilton schatten jullie hoger in dan Mercedes-teamgenoot George Russell, terwijl Ferrari-coureur Carlos Sainz met de hakken over de sloot een voldoende wist te scoren. Uiteraard hadden we door de coureurswissel bij AlphaTauri geen twaalf cijfers achter de naam van Nyck de Vries en Daniel Ricciardo.

Benieuwd naar de cijfers van alle coureurs? Scroll snel naar beneden. Deel uiteraard jouw mening onderaan dit artikel!

Max Verstappen en Sergio Perez. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen

Motorsport.com Lezers Bahrein 10 9,2 Saudi-Arabië 8 8,64 Australië 8 7,41 Azerbeidzjan 7 7,51 Miami 10 9,34 Monaco 9 9,30 Spanje 9 9,18 Canada 9 9,15 Oostenrijk 10 9,38 Groot-Brittannië 9 8,91 Hongarije 10 9,27 België 10 9,56 Gemiddeld: 9,08 8,90

Sergio Perez

Motorsport.com Lezers Bahrein 8 7,75 Saudi-Arabië 8 9,07 Australië 6 5,86 Azerbeidzjan 9 9,33 Miami 8 7,77 Monaco 2 1,99 Spanje 6 5,71 Canada 4 4,20 Oostenrijk 9 7,70 Groot-Brittannië 4 4,80 Hongarije 7 7,11 België 8 7,25 Gemiddeld: 6,58 6,55

Lewis Hamilton en George Russell. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton

Motorsport.com Lezers Bahrein 7 6,86 Saudi-Arabië 6 6,39 Australië 8 8,07 Azerbeidzjan 7 7,56 Miami 7 7,21 Monaco 8 7,90 Spanje 8 8,69 Canada 9 8,61 Oostenrijk 4 5,04 Groot-Brittannië 8 7,47 Hongarije 7 7,51 België 8 7,74 Gemiddeld: 7,25 7,42

George Russell Motorsport.com Lezers Bahrein 6 6,08 Saudi-Arabië 9 8,46 Australië 8 7,89 Azerbeidzjan 6 5,91 Miami 8 8,39 Monaco 5 5,65 Spanje 9 8,26 Canada 4 3,55 Oostenrijk 5 5,56 Groot-Brittannië 8 7,57 Hongarije 8 7,50 België 7 6,58 Gemiddeld: 6,91 6,78

Aston Martin

Fernando Alonso en Lance Stroll. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso

Motorsport.com Lezers Bahrein 9 9,59 Saudi-Arabië 8 8,81 Australië 8 8,32 Azerbeidzjan 8 8,94 Miami 9 9,22 Monaco 8 9,31 Spanje 5 5,93 Canada 9 9,28 Oostenrijk 7 7,39 Groot-Brittannië 5 6,41 Hongarije 6 6,30 België 7 7,49 Gemiddeld: 7,41 8,08

Lance Stroll

Motorsport.com Lezers Bahrein 8 8,12 Saudi-Arabië 7 6,83 Australië 6 6,15 Azerbeidzjan 6 5,80 Miami 5 5,75 Monaco 2 2,04 Spanje 7 6,94 Canada 7 5,59 Oostenrijk 6 5,89 Groot-Brittannië 3 2,86 Hongarije 6 6,03 België 6 5,68 Gemiddeld: 5,75 5,64

Charles Leclerc en Carlos Sainz. Foto: James Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc

Motorsport.com Lezers Bahrein 7 7,86 Saudi-Arabië 8 7,26 Australië 2 2,88 Azerbeidzjan 8 8,88 Miami 5 5,26 Monaco 6 6 Spanje 3 3,92 Canada 7 7,45 Oostenrijk 8 8,71 Groot-Brittannië 5 5,34 Hongarije 6 6 België 9 8,56 Gemiddeld: 6,16 6,51

Carlos Sainz

Motorsport.com Lezers Bahrein 6 6,40 Saudi-Arabië 5 5,72 Australië 4 5,34 Azerbeidzjan 6 6,21 Miami 5 5,92 Monaco 5 5,17 Spanje 7 6,91 Canada 7 7,14 Oostenrijk 7 7,32 Groot-Brittannië 4 4,75 Hongarije 6 5,97 België 2 3,58 Gemiddeld: 5,33 5,86

Lando Norris en Oscar Piastri. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Lando Norris

Motorsport.com Lezers Bahrein 6 6,25 Saudi-Arabië 7 6,53 Australië 7 7,66 Azerbeidzjan 6 6,48 Miami 5 5,07 Monaco 7 6,91 Spanje 3 4,46 Canada 4 5,31 Oostenrijk 9 8,98 Groot-Brittannië 9 9,62 Hongarije 9 9,28 België 8 7,97 Gemiddeld: 6,66 7,04

Oscar Piastri

Motorsport.com Lezers Bahrein 6 5,21 Saudi-Arabië 7 6,53 Australië 7 6,96 Azerbeidzjan 6 6,27 Miami 6 5,45 Monaco 7 6,58 Spanje 5 5,52 Canada 6 6,18 Oostenrijk 4 4,20 Groot-Brittannië 9 9,15 Hongarije 8 8,11 België 6 4,99 Gemiddeld: 6,41 6,26

Pierre Gasly en Esteban Ocon. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Esteban Ocon

Motorsport.com Lezers Bahrein 3 2,67 Saudi-Arabië 7 6,83 Australië 6 4,99 Azerbeidzjan 5 5,41 Miami 7 6,47 Monaco 9 9,22 Spanje 7 6,64 Canada 7 6,91 Oostenrijk 3 3,46 Groot-Brittannië 5 4,81 Hongarije 5 4,89 België 8 7,68 Gemiddeld: 6 5,83

Pierre Gasly

Motorsport.com Lezers Bahrein 7 8,19 Saudi-Arabië 7 6,28 Australië 4 5,05 Azerbeidzjan 4 3,94 Miami 7 6,93 Monaco 7 6,90 Spanje 5 5,31 Canada 5 5,68 Oostenrijk 6 6,01 Groot-Brittannië 6 5,94 Hongarije 5 4,94 België 6 6,33 Gemiddeld: 5,75 5,95

Haas

Kevin Magnussen en Nico Hulkenberg. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Nico Hülkenberg

Motorsport.com Lezers Bahrein 4 5,06 Saudi-Arabië 6 6,92 Australië 8 8,33 Azerbeidzjan 5 5,46 Miami 5 5,46 Monaco 4 4,23 Spanje 5 5,68 Canada 5 5,87 Oostenrijk 5 6,09 Groot-Brittannië 6 5,92 Hongarije 6 5,92 België 4 4,59 Gemiddeld: 5,25 5,82

Kevin Magnussen

Motorsport.com Lezers Bahrein 5 5,27 Saudi-Arabië 8 8,39 Australië 4 3,43 Azerbeidzjan 6 5,73 Miami 8 8,07 Monaco 4 4,25 Spanje 4 4,30 Canada 4 4,41 Oostenrijk 4 4,23 Groot-Brittannië 4 4,24 Hongarije 4 4,87 België 5 5,25 Gemiddeld: 5 5,20

Alexander Albon en Logan Sargeant. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alexander Albon

Motorsport.com Lezers Bahrein 8 8,24 Saudi-Arabië 7 6,06 Australië 4 5 Azerbeidzjan 5 5,22 Miami 5 5,59 Monaco 4 4,74 Spanje 5 5,22 Canada 10 9,74 Oostenrijk 6 6,65 Groot-Brittannië 8 8,40 Hongarije 8 7,59 België 7 7,04 Gemiddeld: 6,41 6,62

Logan Sargeant

Motorsport.com Lezers Bahrein 7 7,37 Saudi-Arabië 6 6,26 Australië 3 3,39 Azerbeidzjan 5 4,75 Miami 3 3,29 Monaco 3 3,14 Spanje 3 3,05 Canada 5 4,50 Oostenrijk 5 5,24 Groot-Brittannië 6 6,32 Hongarije 4 4,05 België 5 4,71 Gemiddeld: 4,58 4,67

Zhou Guanyu en Valtteri Bottas. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Valtteri Bottas

Motorsport.com Lezers Bahrein 8 7,86 Saudi-Arabië 4 4,40 Australië 3 4 Azerbeidzjan 4 3,94 Miami 6 5,93 Monaco 5 5,66 Spanje 4 3,77 Canada 7 6,76 Oostenrijk 4 4,15 Groot-Brittannië 5 5,20 Hongarije 4 5,51 België 5 5,41 Gemiddeld: 4,91 5,21

Zhou Guanyu

Motorsport.com Lezers Bahrein 6 5,19 Saudi-Arabië 6 6,27 Australië 7 6,36 Azerbeidzjan 5 4,85 Miami 5 5,09 Monaco 5 5,09 Spanje 7 7,67 Canada 5 4,89 Oostenrijk 6 5,86 Groot-Brittannië 5 4,91 Hongarije 3 3,66 België 5 5,27 Gemiddeld: 5,41 5,42

AlphaTauri

Yuki Tsunoda en Nyck de Vries. Foto: Red Bull Content Pool

Yuki Tsunoda

Motorsport.com Lezers Bahrein 7 6,45 Saudi-Arabië 8 8,07 Australië 6 5,62 Azerbeidzjan 8 7,50 Miami 8 7,57 Monaco 4 4,76 Spanje 7 6,45 Canada 6 6,20 Oostenrijk 2 3,05 Groot-Brittannië 4 4,16 Hongarije 5 6,31 België 9 7,94 Gemiddeld: 6,16 6,17

Daniel Ricciardo Motorsport.com Lezers Hongarije 8 8,01 België 5 5,20 Gemiddeld: 6,50 6,60 Nyck de Vries Motorsport.com Lezers Bahrein 6 5,23 Saudi-Arabië 6 5,73 Australië 5 4,71 Azerbeidzjan 2 2,20 Miami 3 3,18 Monaco 7 5,97 Spanje 4 4,69 Canada 2 3,20 Oostenrijk 5 3,22 Groot-Brittannië 5 3,95 Gemiddeld: 3,75 3,50