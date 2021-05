In de tiende aflevering van het seizoen blikken Mike Mulder, Erwin Jaeggi en Koen Sniekers vooruit op de vijfde race van het seizoen. Wat maakt de Grand Prix van Monaco zo speciaal voor de coureurs én de fans en wat kunnen we dit weekend verwachten van de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton?

Uiteraard kijken we ook naar de strijd achter de beide titelkandidaten, spelen we even voor Floortje Dessing, bespreken we het nieuws dat de Formule 1-races na dit seizoen niet langer te zien zullen zijn bij Ziggo en vieren we de allereerste IndyCar-zege van Rinus van Kalmthout!

De Motorsport.com Formule 1-podcast is een productie van de Nederlandse redactie van Motorsport.com en verschijnt iedere woensdag.