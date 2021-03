Motorsport.com F1-podcast: “Dit was de race waar iedereen op hoopte”

In de derde aflevering van het seizoen praat het panel van Motorsport.com Nederland uitgebreid na over de veelbelovende snelheid die Max Verstappen liet zien, de ietwat gestolen zege van Lewis Hamilton en het gedoe met de track limits. Ook het sterke debuut van Yuki Tsunoda en de minder indrukwekkende start van Nikita Mazepin komen aan bod, en wie is nou toch die nieuwe teambaas van Alpine?

