Na een eerste oefensessie met veel rookies achter het stuur en een nogal rommelig verloop, mochten de coureurs aan het eind van de Mexicaanse middag aan de bak voor een verlengde tweede training. Het had alles te maken met de banden voor 2025, als Pirelli met compleet nieuwe compounds voor de dag komt. Het Italiaanse merk heeft al meerdere testdagen met verschillende formaties achter de rug, maar wil met de data uit Mexico graag een klap geven op de zachtste compounds voor volgend jaar.

Om die informatie te vergaren zonder teams alle kostbare trainingstijd af te nemen, kregen de coureurs een half uur extra voorgeschoteld. Desondanks was de sessie grotendeels aan Pirelli 'gegeven'. Zo bepaalde de bandenfabrikant welke 2025-testcompounds de teams kregen en was ook het run plan voor de eerste zestig minuten voorgeschreven. Zo moest iedere coureur verplicht een kwalificatiesimulatie en een langere run op de testbanden afleggen. Alle data kan Pirelli na het weekend gebruiken om in Abu Dhabi met de definitieve 2025-compounds voor de dag te komen tijdens de post-season bandentest.

Zware crash van Russell, Verstappen hoort vreemd geluid uit motor

Het geheel maakte de rondetijden van de runs op testbanden bijzonder lastig te analyseren, al opende thuisrijder Sergio Pérez het bal in ieder geval tot vreugde van alle Mexicaanse toeschouwers in het Foro Sol. Oscar Piastri dook er bij zijn eerste poging 0.026 seconde onder, waarna Carlos Sainz de lat nog eens zevenenhalve tienden hoger legde met een rondetijd van 1.18.276. Max Verstappen kon zich ook al relatief vroeg melden en dat was goed nieuws na zijn motorprobleem aan het eind van de eerste training. Red Bull besloot de krachtbron niet te wisselen, al liet Verstappen via de boordradio weten: "Ik hoor nog steeds een raar geluid uit de motor." De drievoudig wereldkampioen voegde er nadien aan toe: "Het geluid leidt nogal af, dit kan niet normaal zijn." Verstappen werd derhalve gesommeerd om naar binnen te komen. Hij en teamgenoot Pérez beklaagden zich eveneens over een vreemd gevoel bij het aanremmen.

Nadat Sainz de toptijd nog iets scherper had gezet en Lawson naar P2 was gesprongen, tekende George Russell voor alweer de derde rode vlag van de vrijdag. De Brit kon na zijn crash in Austin al niet meer over de updates en daarmee ook niet over nieuwe vloer van Mercedes beschikken, maar richtte ook met zijn oude specificatie flink veel schade aan. Russell verloor de controle over zijn W15 op de kerbstones bij het uitkomen van bocht 8 en schoot vervolgens zijwaarts de baanafzetting in. De Mercedes-coureur werd door de stevige impact overgebracht naar medisch centrum, terwijl de baanactie 24 minuten stil lag door het bergen van de auto en vooral het repareren van de TecPro barriers. Mercedes heeft inmiddels laten weten dat Russell fysiek in orde is.

Verstappen vroegtijdig klaar, Sainz zet Ferrari bovenaan

Na de lange onderbreking ging de sessie eigenlijk op exact dezelfde voet verder. Dat wil zeggen niet alleen met de bandentest, maar ook met Sainz die de richttijd steeds scherper zette en Verstappens motor die nog altijd niet naar wens functioneerde. "We hebben nog steeds hetzelfde probleem, Max, dus box", liet Gianpiero Lambiase via de boordradio weten. De WK-leider reed daarna opnieuw naar binnen en stapte gezien de reparatiewerkzaamheden uit, waarbij onder meer de vloer van zijn auto ging. Niet veel later liet het team uit Milton Keynes weten dat Verstappen in het restant van de sessie helemaal niet meer in actie kon komen, waardoor hij geen enkele getimede ronde heeft afgewerkt. Verstappen zat daarmee in de hoek waar de klappen vielen, net als Alexander Albon. De Williams-coureur kon in de tweede sessie niet naar buiten na zijn stevige crash in de eerste training: "We moeten de motor vervangen, de versnellingsbak, de vloer, alle dingen linksvoor en ga zo maar door", verzuchtte teambaas James Vowles.

Het zou op die manier een training vol problemen worden. Zhou Guanyu deelde ook in de malaise en liet van zich liet horen: "Mijn remmen staan volgens mij in brand." Het is door de ijle lucht voor teams een stuk lastiger om de remmen voldoende te koelen, hetgeen overigens ook geldt voor de krachtbron. In de slotfase kwamen bij sommige formaties nog wel de 2024-banden voor de dag, al veranderde dat niets meer aan de rangschikking vooraan. Sainz sloot de sessie derhalve als snelste man af, voor Piastri en wederom de verrassend sterke Yuki Tsunoda op P3. Leclerc en Lando Norris completeerden de top-vijf in een weinig representatieve training, voor Kevin Magnussen, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas.

Het raceweekend in Mexico wordt zaterdag om 19.30 uur Nederlandse tijd vervolgd met de derde vrije training.

