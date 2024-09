Het personeel van motorleverancier Renault in Viry-Châtillon laat dit weekend zijn ongenoegen blijken in Monza. Alpine F1 zou namelijk overwegen om te stoppen met Renault-motoren ten faveure van een klantenmotor. Een rol daarin is voor de hoge kosten voor de productie van de krachtbronnen, waardoor het nu zelfs voordeliger zou zijn om een klantenmotor af te nemen. Daarbij is het merk Mercedes al veelvuldig genoemd als mogelijke motorleverancier voor Alpine. Bij personeel van Renault is dat in het verkeerde keelgat geschoten: "Redt vijftig jaar aan Franse F1[-geschiedenis]", zo valt er op een grote banner van personeel langs de baan in Italië te lezen.

Renault maakt al sinds 1979 deel uit van F1 en met de Franse motoren zijn uiteindelijk 178 Grand Prix-zeges gepakt. Daarmee is Renault de op twee na succesvolste motorfabrikant in F1-geschiedenis. Eind juli kreeg personeel van Renault in Viry-Châtillon en Enstone te horen dat er een evaluatieonderzoek was om een 'transformatieproject' uit te stippelen voor de motordivisie. Sindsdien wachten 334 werknemers op zekerheid over hun toekomst terwijl de onvrede over deze plannen toeneemt.

Om hun onvrede kenbaar te maken zijn honderd personeelsleden, die deel uitmaken van de Sociale en Economische Raad van het bedrijf, naar de Grand Prix van Italië gereisd en ontvouwden zij spandoeken op twee delen van de hoofdtribunes van Monza. De SER van Renault heeft bovendien al aangegeven dat 'een grote meerderheid' van het personeel in Viry-Châtillon het werk zal neerleggen om hun ongenoegen 'in een respectvolle maar vastberaden sfeer' te uiten.

Een echt doel met F1

Aan het begin van de eerste vrije training stonden de twee groepen van vijftig personeelsleden allemaal op om hun banners te tonen, maar ondanks een protestactie klonk er luid applaus vanuit die groepen toen Esteban Ocon en Pierre Gasly de baan op reden. Op 30 september volgt er een deadline voor de beslissing en de betrokken medewerkers hopen dat het nog niet te laat is voor Renault-CEO Luca de Meo om van gedachten te veranderen en Viry's langdurige F1-erfenis voort te zetten.

"Het doel van vandaag is om gehoord te worden", vertelt Clement Gamberoni tegen Motorsport.com. Gamberoni is een engineer in Viry, waar hij de turboafdeling leidt. "We hebben het gevoel dat er niet genoeg naar ons geluisterd wordt en dat we onze stem niet publiekelijk laten horen. We zijn gepassioneerde mensen. We zijn er erg trots op dat we in F1 zitten en dat de auto met onze motor op het circuit rijdt. Maar we willen niet tegen iets zijn. We willen vóór zijn. En we willen argumenten aandragen om onze baas op andere gedachten te brengen. En als het niet gehoord wordt voor 30 september, dan willen we ook met oplossingen komen. We staan volledig achter de motor voor 2026, het Alpenproject in al zijn vormen. Maar we denken dat Viry een echt doel heeft met F1. En zonder F1 heeft Viry geen doel."

Op de banner van Renault-personeel langs de baan staan alle F1-titels die gewonnen zijn met een Renault-motor vermeld, van de eerste in 1992 tot en met de laatste in 2013. Dat laatste is juist het probleem: de laatste wereldtitel stamt van elf jaar geleden en precies dat is waarom De Meo overweegt om het over een andere boeg te gooien. Over de performance van de Renault-motoren is de afgelopen jaren veel te doen geweest, aangezien het merk minder vermogen zou hebben dan concurrenten Ferrari, Mercedes en Honda.

Foto door: Anaël Bernier - Horizons Multiples

De beste

Gamberoni benadrukt dat de Renault-motor voor het seizoen 2026 op schema ligt en dat het oneerlijk zou zijn om daar nu de stekker uit te trekken, slechts achttien maanden voor de introductie. "Het onderwerp van vandaag is dat Luca de Meo misschien van gedachten kan veranderen om de argumenten te begrijpen die we hebben, om het bewijs te zien dat we al hebben van de motor die draait op de dyno voor 2026", legt hij uit. "Het zijn niet alleen maar woorden. Er zijn feiten en motoren die, met performance, draaien." Daarnaast ziet Gamberoni dat de concurrentie juist wat gewaagder is met de motorontwikkeling. "Dat willen wij ook naar de baan brengen, want ik denk dat we een van de beste kunnen zijn, al dan niet de beste."

"We hebben risico's genomen en we hebben geleverd", vervolgt de engineer. "We hebben een volwassenheid bereikt die we tien jaar geleden nog niet hadden en we hebben die continuïteit van het werk in F1 sinds het hybridetijdperk. En nu zijn we op een niveau waarvan we weten dat we het kunnen waarmaken. En we hebben nu gelijke wapens met het budgetplafond, we spelen hetzelfde spel met dezelfde regels en dat is ook de eerste keer dat we dat kunnen."

Mocht Renault besluiten de stekker uit het motorenproject te stoppen, dan zou het personeel wel garantie hebben dat het werk blijft houden. "We zijn op de hoogte van verklaringen van de top van Renault dat er geen baanverlies zal zijn voor de mensen in Viry", erkent Gamberoni. "Maar er zitten twee kanten aan het verhaal. En één kant is dat we veel aannemers hebben bij Viry. Als er voor 30 september een besluit is genomen, dan zullen zij eind dit jaar geen werk hebben. Dan hebben we het over iets van tweehonderd mensen. En ook ons netwerk van leveranciers die in F1 werken, zullen veel projecten, onderdelen, studies en dat soort dingen verliezen. En wij geloven in Viry's betrokkenheid in F1, want F1 brengt competenties, technologieën - en dat betekent aantrekkelijkheid. En het houdt ons ook elke dag aan de top, want we hebben concurrenten die nooit slapen. We moeten aan de top staan om te kunnen vechten in de Formule 1. Als we andere projecten voor het merk Alpine willen doen, dan kunnen we dat. Maar dat moeten we dan wel in F1 doen."

Terneergeslagen

Gamberoni en zijn collega's in Monza leken leken goedgehumeurd toen ze in de vrije training de verrichtingen van Alpine op Monza volgden, maar gaven toe dat de onzekerheid over hun F1-programma het moreel in de fabriek de afgelopen weken flink heeft aangetast. "We kregen de aankondiging eind juli, toen de shutdown plaatsvond", wijst Gamberoni naar de zomerstop, waarin de teams verplicht twee weken de fabrieken moesten sluiten. "Mensen zijn een beetje terneergeslagen. Ik zal niet zeggen dat we nu op volle toeren draaien, want de sociale omgeving is nu vrij lastig in Viry. We zijn gepassioneerde mensen, dus het valt dan heel zwaar als er wordt gezegd dat onze motor niet in het F1-seizoen 2026 gebruikt wordt. Maar de mensen werken nog steeds omdat zij het resultaat van het harde werk willen zien."

Aanvullende rapportage door Alex Kalinauckas