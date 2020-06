'F1-motoren zijn te complex voor onafhankelijke fabrikanten'

Vanaf 2022 wordt na veel gesteggel een nieuw technisch reglement ingevoerd in de Formule 1. Een van de uitgangspunten bij de samenstelling van dat nieuwe reglement was ooit dat ook nieuwe, onafhankelijke motorleveranciers toegang zouden moeten krijgen tot de sport zonder dat zij op al te hoge ontwikkelingskosten zouden worden gejaagd. Mede onder invloed van de huidige motorleveranciers is zo’n ‘simpelere’ krachtbron er nooit gekomen.

Het nieuwe reglement telt slechts een paar klein aanpassingen als het gaat om de power unit, en dat betekent dat het voor geïnteresseerde motorenbouwers vrijwel onmogelijk is om in te stappen. “De investeringen om mee te kunnen doen zijn kolossaal”, aldus Richards, die ooit leiding gaf aan BAR en Benetton. “Het is iets waar autofabrikanten in de huidige markt niet eens over zullen willen nadenken. Die dingen hebben de meest geavanceerde verbrandingsmotoren die er ooit zijn gebouwd.”

De laatste onafhankelijke motorleverancier in de Formule 1 was Cosworth, dat voor het laatst tussen 2010 en 2014 motoren leverde aan onder andere Williams, Lotus en Marussia. Het Engelse bedrijf trok zich aan het einde van 2013 terug, toen duidelijk werd dat de introductie van de hybride turbo’s in 2014 te veel geld zou gaan kosten. Op dat moment reed alleen Marussia nog met Cosworth-motoren, en dat team maakte de overstap naar Ferrari.

In de afgelopen jaren waren er zo nu en dan geruchten dat Aston Martin samen met Cosworth een krachtbron wilde bouwen, maar daar is al lange tijd niets meer van gehoord. Richards denkt ook niet dat het er nog van gaat komen. “Niet met de technische regels zoals we die nu hebben, ze zijn gewoon te complex.”

Met medewerking van Jake Boxall-Legge