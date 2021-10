Het Formule 1-seizoen 2021 is in de beslissende fase aanbeland. Na zestien Grands Prix is het verschil tussen WK-leider Max Verstappen en regerend wereldkampioen Lewis Hamilton slechts 6 punten. Met nog 159 punten te winnen een verwaarloosbare marge. Aangezien geen van beide titelkandidaten een significant snelheidsvoordeel op de ander lijkt te hebben, kan elk detail het verschil maken. Een nulscore betekent zo goed als zeker einde titelkansen en is dus uit den boze. Dat maakt het niet alleen voor de rijders in duels lastig, maar ook voor de keuzes die de teams maken. Want Mercedes en Red Bull Racing willen koste wat kost vermijden dat hun coureur door een technisch probleem langs de kant komt te staan. Datzelfde geldt logischerwijs op motorisch gebied, al levert dat de teams flinke hoofdbrekens op.

Verstappen heeft zogezegd een voorsprong van 6 punten op rivaal Hamilton, terwijl Mercedes bij de constructeurs een iets ruimere marge van 36 punten heeft. Die voorsprong is wat beter te verdedigen, maar in Brackley is men niet bereid om de titels te delen. Achter de schermen doet men er alles aan om Hamilton zijn recordbrekende achtste titel te bezorgen. Dat moeten we vooral op motorisch vlak zoeken.

Red Bull-teambaas Christian Horner liet na de Grand Prix van Turkije weten bezorgd te zijn over de indrukwekkende topsnelheid van de Zilverpijlen: "Zij hebben recent een significante stap gezet met de topsnelheid. Voorheen konden wij hen nog wel bijbenen door met iets minder vleugel te rijden, maar nu komen we niet eens in de buurt. Wij moeten gewoon ons eigen pakket maximaliseren, maar het is wel vrij verrassend om te zien dat ze [bij Mercedes] zo'n stap hebben gezet met de krachtbron.”

Die uitspraak is vooral een constatering en geen beschuldiging van onreglementair gedrag, maar toont wel aan dat men in Milton Keynes flink aan de bak moet. Mercedes heeft geen aerodynamische updates meer in de pijplijn zitten en dus zet men alles op alles om motorisch een laatste, beslissende stap te maken. De Mercedes power unit wordt nog altijd gezien als de krachtigste motor van het veld. De afgelopen jaren werd de ware aard nooit echt getoond, aangezien de titelstrijd vooral een interne aangelegenheid was tussen de Mercedes-rijders. Het was daardoor nimmer noodzakelijk om de echte grenzen op te zoeken, iets wat nu wel het geval is door de dreiging van Red Bull en de stap die Honda gemaakt heeft. Het vermogen lijkt de afgelopen races opgeschroefd, met alle risico’s van dien.

Snelheid of sparen?

Elk weekend staan de teams weer voor de lastige keuze: hoeveel risico neem je? Na de laatste vrije training van een weekend moeten de fabrikanten namelijk bepalen welke mapping ze gaan gebruiken tijdens de kwalificatie en race. Op sommige banen wordt de limiet meer opgezocht dan op andere circuits, afhankelijk van de karakteristieken. Daarbij moeten heel wat factoren in acht genomen worden.

Beide titelkandidaten hebben recent een vierde motor gestoken: Verstappen uit noodzaak na de afgeschreven power unit door de crash op Silverstone, Hamilton na het stilvallen in Zandvoort. Voor beide mannen biedt die vierde motor echter geen zekerheid. Uiteraard kan er in de vrije trainingen geroteerd worden met componenten uit de motorenpool om mileage van de ‘racemotor’ te sparen, maar desondanks moet er rekening gehouden worden met een verlies aan vermogen naarmate een motor langer gebruikt wordt.

Er wordt gesproken over een verlies van 40 pk aan het einde van een cyclus (in het geval van Honda en Renault). Dat is gezien de spannende titelstrijd aanzienlijk. Zeker omdat Mercedes de derde power unit van Hamilton verving omdat die te oud werd bevonden en ’slechts’ 22 pk minder produceerde. Ook een aardige afname aan pk’s, maar een stuk minder dan bij de mannen van Honda. Die daling in vermogen maakt de keuzes van de twee topteams des te lastiger. De zoektocht naar meer snelheid clasht met de noodzaak om de motoren te sparen om het seizoen af te kunnen maken zonder wissel naar een vijfde PU. Dit scenario geldt voor Mercedes, maar dat zal ook zeker bij Red Bull door het hoofd spelen, mede door de hogere slijtage van de zescilinder RA621H.

Twijfel bij Mercedes

Er hangen op motorisch vlak dus nog de nodige vraagtekens boven het slot van het seizoen. Hamilton stapte in Turkije over op een nieuwe verbrandingsmotor, nadat zijn eerste versie in Zandvoort de geest gaf. De tweede werd in Baku gemonteerd en zal vooral in de vrije trainingen gebruikt worden, want bij deze is het einde ook in zicht. De andere componenten van die power unit - de elektronica, turbo, MGU-H, MGU-K en batterij - werden in Turkije toegevoegd aan PU4. PU3, geïntroduceerd op Spa en ingezet in Monza en Sochi, zit nog in de pool en kan nog enige tijd gebruikt worden. Het feit dat er ook bij Mercedes twijfels zijn, blijkt uit de wissels bij teamgenoot Valtteri Bottas. De Fin stapte op Monza over op versie vier, maar moest een race later in Sochi direct weer een nieuwe krachtbron steken. Ook Mercedes-klanten Nicholas Latifi en Daniel Ricciardo stapten al over naar een vierde versie. De verwachting is dat de overige rijders van de klantenteams ergens in de komende GP’s ook nog wel een gridstraf zullen pakken.

De twijfel in het geval van Hamilton gaat vooral om de ICE, men verwacht dat de overige componenten met roulatie het einde van het seizoen kunnen halen. Een vijfde ICE levert ‘slechts’ vijf plaatsen gridstraf op, en niet tien zoals bij de vierde in Turkije. Zo’n wissel zorgt voor zekerheid met een extra verbrandingsmotor in de pool, én levert een vermogensvoordeel op, zeker wanneer Red Bull niet wisselt. Zo’n tactische wissel zou bijvoorbeeld in Mexico kunnen plaatsvinden, waar Mercedes verwacht dat Red Bull niet te kloppen zal zijn. Voor Red Bull geldt logischerwijs dezelfde afweging: veiligheid inbouwen met een extra motor (en dus een gridstraf) of het seizoen volbrengen met de huidige pool?

Moeilijke keuzes in beslissende fase

Op papier is het Circuit of the Americas op het lijf geschreven van Hamilton en Mercedes. Voor Red Bull zal het draaien om schadebeperking, om vervolgens op de hoger gelegen circuits in Mexico en Brazilië toe te slaan. Mocht Verstappen als leider uit Austin vertrekken, dan valt niet uit te sluiten dat de formatie uit Milton Keynes nog een vijfde krachtbron gaat steken en daarmee een gridstraf incasseert. En dat zal zeker niet gebeuren tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi, dus dat wordt een strategische afweging.

Het wordt een bloedstollend slot van het seizoen, waar rijders en materiaal tot op de limiet worden gedreven om maximaal te presteren. Beide titelkandidaten hopen in de komende weken toe te kunnen slaan, maar alles wijst op een ‘decider’ in Abu Dhabi. Tenzij een van beiden door een motorplof een DNF achter de naam krijgt…

