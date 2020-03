Ook motorafdelingen in F1 dicht na nieuwe noodmaatregelen FIA

Door het coronavirus heeft de Formule 1 de eerste acht races van het seizoen moeten uitstellen of annuleren. Formule 1-baas Chase Carey sprak onlangs de verwachting uit dat het seizoen ergens in de zomer alsnog kan beginnen en dat er dan nog vijftien tot achttien races kunnen worden afgewerkt. Om daarvoor ruimte vrij te maken op de kalender werd besloten de verplichte zomerstop van twee weken naar voren te halen en deze nu in de maanden maart en april te laten plaatsvinden, aangezien er de eerstkomende tijd toch geen races zijn. Daarnaast werd uit oogpunt van kostenbesparing besloten om de ‘shutdown’ met zeven dagen te verlengen.

De FIA heeft nu dus besloten dat ook het werk aan de motoren drie weken lang gestaakt moet worden. Deze afdelingen dienen eveneens in de periode maart en april gesloten te worden. De FIA laat hierbij wel de mogelijkheid open om dagen waarop een fabriek overheidswege al plat heeft gelegen, mee te laten tellen voor de ‘shutdown’, die in principe 21 aangesloten dagen beslaat. Tijdens de drie weken is het motorleveranciers verboden om te testen, produceren, ontwikkelen, assembleren of enig ander werk dat met de power unit te maken heeft, uit te voeren.

Ook heeft de FIA de regels zo aangepast dat de 'shutdown' voor zowel de teams als de motorfabrikanten nog verder kan worden verlengd, mochten de omstandigheden daarom vragen. Dit gebeurt dan in goed overleg.