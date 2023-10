Hoe MotoGP inspiratiebron is voor nieuwste F1-camerapunten

De Formule 1 heeft dit seizoen voor het eerst een paar experimenten gedaan met een gyroscopische camera op enkele wagens. De eerste keer dat we zo'n camera zagen was vorig jaar op de neus van Ferrari-man Carlos Sainz in Zandvoort, waarna Mercedes-coureur Lewis Hamilton in Japan ook met een dergelijk apparaat over het asfalt scheurde. Deze technologie is direct overgenomen vanuit de MotoGP, waar het gebruikt werd om een beeld te geven in wat voor hoek de rijders de bochten ingaan.

Voor Steve Smith, head of onboard van de Formule 1-uitzendingen, was de keuze om met zulke technologie gaan werken een logische stap. "Onze hele filosofie bestaat uit nieuwe dingen proberen en zo snel mogelijk te introduceren", vertelt Smith, die al tientallen jaren verbonden is aan F1. "We hopen het daarmee wat spannender te maken en een andere kant te laten zien. We willen een ander perspectief bieden. We proberen constant manieren te vinden om nieuwe dingen te introduceren, maar na 30 jaar is het knap lastig om nieuwe posities te vinden!" De gyro-camera die gebruikt wordt, komt vanuit Sony. Het is de nieuwste innovatie en werd volgens Smith met een reden voor het eerst in Zandvoort gebruikt: "We hebben het project in eerste instantie daar geïntroduceerd vanwege de helling van de bochten. We wilden laten zien hoe scherp de hoek was."

Om die hoek goed te laten zien werd er gekozen voor een gyroscopische camera. Smith heeft die camera's bij de MotoGP gezien en daar het idee vandaan gehaald. "Zij gebruiken dat wanneer een coureur naast de motor gaat leunen, waarbij de horizon gelijkt blijft. We hebben een goede relatie met de MotoGP en delen technische projecten en informatie om zowel F1 als MotoGP naar het volgende niveau te tillen", vertelt de onboard-man van de FOM. "We vroegen aan de MotoGP of we wat camera's mochten lenen en gebruikten ze voor het eerst in Zandvoort. Dat was een groot succes en werd goed ontvangen." Na de introductie van de geleende camera's is Smith direct aan de gang gegaan om eigen camera's aan te schaffen en die ook te gaan testen. "We proberen het in andere hoeken te zetten en hebben het in Zandvoort op de roll hoop gezet", vertelt hij. "De beelden waren helaas niet goed genoeg om uit te zenden, daar zijn we hard mee aan het werk."

Onboard-camera Lewis Hamilton in Japan Foto: FOM

In Qatar ook nieuwe camerapunten

Voor de Grand Prix van Qatar heeft Smith ook wat nieuws in petto, al is dat een evolutie van een camerastandpunt die we eerder al hebben gezien. "We willen het shot van de pedalen weer hebben", vertelt de FOM-man. "Zoals je vorig jaar al kon zien hadden we een shot van de pedalen van achteren, want dat clashte niet met de FIA-regels. Nu hebben we een lager punt gevonden waarmee de veiligheid van de coureurs niet in gevaar komt en waarmee we de voorkant van de voeten kunnen filmen. Ons idee is om op lange termijn dat shot te gebruiken als we onboard zijn, zodat we kunnen zien wat de voeten doen tijdens het rijden."

Een ander iets waar Smith aan wil werken is een thermische camera, al ligt dat nog erg gevoelig. "Daar zijn heel wat regels voor. Het wordt namelijk als een militaire camera beschouwd en in sommige landen mogen we de camera niet gebruiken", aldus Smith. "Het is daardoor lastig om de camera over de wereld heen te verschepen."