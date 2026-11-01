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30 okt 2026 tot 1 nov 2026

| Sepang International Circuit, MY

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MotoGP GP van Maleisië

MotoGP Grand Prix van Maleisië: Liveverslag en updates vanuit Mandalika

Liveverslag van minuut tot minuut van de Grand Prix van Maleisië, nu de MotoGP neerstrijkt op het Sepang International Circuit

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Liveblog

Deze liveblog is automatisch vertaald vanuit een andere editie. Er kunnen vertaalfouten in voorkomen. Lees in de oorspronkelijke taal.

Crash

Ronde: 2 02:07

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Augusto Fernandez is onderuitgegaan.

Ronde: 2 02:07

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Bezzecchi passeert Ogura voor de vierde plek.

Ronde: 2 02:05

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Marc leidt Alex over de streep om de tweede ronde te beginnen, en Pedro Acosta komt als derde door, voor Ogura. Bezzecchi is vijfde, voor BAstianini, Zarco en de snel gestarte Luca Marini.

02:04

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Het is een schonere openingsfase dan gisteren terwijl Ai Ogura naar de derde plek gaat. Alex waagt een poging bij Marc in bocht 4, maar kan hem niet laten slagen!"

Groen licht

02:03

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Alex Marquez schiet weg, maar zijn broer Marc duikt bij de eerste bocht binnendoor!

Groene vlag

02:00

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De MotoGP-mannen zijn begonnen aan hun formatieronde.

01:59

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Ondanks de zorgen over degradatie gaat iedereen naar de grid met een set soft-compound banden. Is er geen andere optie? Nou, Michelin heeft twee hardere compounds meegenomen, maar die zijn dit weekend weinig gebruikt. Maar MotoGP-teams voelen aan wat het beste is en hoeven niet alle compounds een kans te geven - zoals Motegi ons leerde ;)

01:57

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Het klinkt alsof we een echte 'bandenrace' krijgen. Zoals Pedro Acosta's crew chief Paul Trevathan zojuist op de feed uitlegde, wordt zware degradatie verwacht. En het interessante aan Sepang is dat dit de voor- en achterbanden in gelijke mate treft. Een andere factor is het twijfelachtige circuitoppervlak, dat nog niet is getest door een volledig veld dat de volle 20 ronden rijdt...

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01:54

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De hoofdtribune van Sepang lijkt vol te zitten terwijl iedereen opstaat voor het volkslied. Het is een traditionele uitvoering, gezongen door een vrouwelijke solist. Alles verloopt soepel.

01:52

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Hoewel er tijdens de sprint regen dreigde, blijft het vandaag tijdens de 20 ronden tellende race waarschijnlijk droog. Maar dit is Sepang en niemand kan daar 100% zeker van zijn. Zet die regenmotoren klaar - vooral als je bij de crew van Jack Miller hoort!

https://www.motorsport.com/motogp/news/jack-miller-explains-pitlane-outburst-we-looked-like-wers/10870022/

01:50

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Circuitspecialist Alex M krijgt vandaag opnieuw een kans op glorie, wanneer hij zijn zege van 2025 hier kan herhalen. Hij start vanaf pole-position: zo ziet de volledige grid eruit.

Grid

All Stats

Cla Rider # Bike Time km/h 1 A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati

1'56.493

171.296 2 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati

+0.070

1'56.563

171.193 3 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM

+0.084

1'56.577

171.172 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia

+0.124

1'56.617

171.113 5 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia

+0.175

1'56.668

171.039 6 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati

+0.349

1'56.842

170.784 7 E. Bastianini Tech 3 23 KTM

+0.477

1'56.970

170.597 8 J. Zarco Team LCR 5 Honda

+0.523

1'57.016

170.530 9 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati

+0.775

1'57.268

170.164 10 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati

+0.794

1'57.287

170.136 11 J. Mir Honda HRC 36 Honda

+0.850

1'57.343

170.055 12 M. Viñales Tech 3 12 KTM

+1.244

1'57.737

169.486 13 L. Marini Honda HRC 10 Honda

+1.130

1'57.623

169.650 14 D. Moreira Team LCR 11 Honda

+1.240

1'57.733

169.491 15 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM

+1.634

1'58.127

168.926 16 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha

+1.655

1'58.148

168.896 17 A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha

+1.662

1'58.155

168.886 18 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha

+1.726

1'58.219

168.795 19 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati

+1.963

1'58.456

168.457 20 A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha

+2.362

1'58.855

167.891 View full results

01:48

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Als je de sprint van gisteren hebt gemist, was dat een fout! Net als Phillip Island een week eerder was het een knaller. Alex Marquez leek comfortabel aan de leiding te rijden, maar maakte een ongedwongen fout waardoor Pedro Acosta de zege kon pakken.

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01:46

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Marco Bezzecchi kan ook als titelkandidaat worden beschouwd, maar de man op P3 staat voorafgaand aan deze race 52 punten achter Marquez. Hij heeft veel optimisme nodig en wat hulp van een fout of probleem bij Marquez.

01:44

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Goed, Quartararo’s exhibitionisme daargelaten: laten we bijpraten over wat er dit weekend is gebeurd. Het belangrijkste is de terugtrekking van Jorge Martin uit het evenement vanwege zijn gebroken pols, waardoor Marc Marquez de deur open heeft om het wereldkampioenschap bijna te beslissen. Hij begint aan de race met een voorsprong van 19 punten op de afwezige Martin.

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01:41

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Fabio Quartararo loopt op de grid rond met zijn overall tot op zijn middel. Sommige dingen veranderen niet - maar laten we zien of hij dat later deze maand ook doet in een winderig Portimao.

01:39

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Goedendag en welkom bij ons liveblog van de Grand Prix van Maleisië in de MotoGP! Ik ben Richard Asher en heb er zin in!

Door: Richard Asher

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 07:07

Ronde:

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