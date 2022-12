In de afgelopen vier dagen werd de tweede ronde van de verkiezing voor beste inhaalactie in het Formule 1-seizoen 2022 gehouden. Sinds 12 december is Motorsport.com met haar lezers op zoek naar de beste inhaalmanoeuvre van het afgelopen jaar. Via een door loting opgesteld toernooischema zijn de eerste twee rondes inmiddels achter de rug, waardoor de apotheose nu rap dichterbij komt. Vier acties zijn er gekozen om door te gaan naar de halve finales. Bekijk ze in dit overzicht:

Halvefinalisten inhaalactie van het jaar

Winnaar Verliezer Ricciardo op Alonso en Ocon in Hongarije Schumacher op Vettel in Nederland Verstappen op Leclerc in Imola Perez op Hamilton in Australië Vettel op Magnussen in Texas Verstappen op Bottas in Spanje Verstappen op Hamilton in Texas Sainz op Perez in Frankrijk

Max Verstappen is goed door de kwartfinale heen gekomen, en heeft in beide halve finales een kans. Daarnaast maken Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo ook nog kans op de eindprijs.

Morgen verder met halve finales

De halve finales, die vanaf morgen op het programma staan, gaan weer volgens dezelfde structuur als die van de afgelopen weken. Op 26 en 27 december komt er om 12.00 uur een poll online met twee acties waar uit gekozen kan worden. Op 28 december maken we de winnaars van deze ronde bekend, waarna de finale op de allerlaatste dagen van het jaar gehouden wordt. Houd deze website goed in de gaten voor de nieuwste polls!