Mooiste inhaalactie van F1-seizoen 2022: Dit zijn de finalisten

De lezers van Motorsport.com kunnen al ruim twee weken stemmen op de mooiste inhaalacties van het afgelopen Formule 1-seizoen. Na een lang en zorgvuldig proces is eindelijk bekend hoe de finale eruit gaat zien. Gezien zijn fanschare is het niet geheel verrassend dat twee momenten van Max Verstappen de finale hebben gehaald. De beslissende inhaalacties op Charles Leclerc in de sprintrace op Imola en op Lewis Hamilton in de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn door de fans verkozen tot de twee mooiste momenten van het seizoen.

De halve finales:

Winnaar Verliezer Verstappen op Leclerc in Imola Ricciardo op Alonso en Ocon in Hongarije Verstappen op Hamilton in Texas Vettel op Magnussen in Texas

Vanaf morgen staat de finale online en kan er gestemd worden op de mooiste inhaalactie van het jaar. De winnaar staat in de persoon van Max Verstappen al vast, maar wordt het zijn moment uit Italië of Amerika? De laatste stemronde verschijnt op donderdag om 12.00 uur online, waarna er twee dagen gestemd kan worden. De winnaar wordt op oudjaarsdag bekendgemaakt. Houd deze website in de gaten en stem mee!