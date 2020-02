Stem: Wat is de mooiste F1-bolide van 2020?

Voor de start van de eerste wintertestdag haalde Alfa Romeo het doek van de nieuwe C39. Het Zwitserse team toonde daarmee de definitieve kleuren voor het F1-seizoen 2020. Renault maakte middels een teaser al bekend ook komend jaar voor geel en zwart te kiezen, al moeten we nog even wachten op de definitieve bekendmaking.

Nu we een goed beeld hebben van de kleuren van alle wagens, kunnen we ook bepalen wat de mooiste auto is. Stem mee: wat is volgens jou de mooiste Formule 1-bolide van dit jaar?