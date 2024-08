Monza toont nieuwe kerbstones in aanloop naar Italiaanse F1-race

Het Autodromo Nazionale di Monza is een van de parels op de Formule 1-kalender. Het Italiaanse circuit – ruim honderd jaar oud – was er al bij tijdens het allereerste F1-seizoen in 1950, maar wordt bedreigd door de opkomst van stratencircuits en de wens van Formula One Management om te rouleren.

In een poging om bij de tijd te blijven, heeft het circuit de afgelopen maanden een grote renovatie ondergaan. Die is vooral bedoeld om de infrastructuur voor het publiek te verbeteren, maar ook het circuit zelf is aangepakt. Met nog drie weken te gaan tot de Italiaanse Grand Prix, is een tipje van de sluier opgelicht over de nieuwe elementen die de coureurs eind augustus/begin september te wachten staan.

De trilmotoren bij de Ascari chicane waren voorheen hoger. Foto door: AG Photo / Paolo Belletti

Nieuw, lagere kerbstones

Zo is er veel werk gestoken in de kerbstones. De eerste beelden tonen een grote verandering aan in de chicane Variante Ascari, de bochten acht, negen en tien. De hoge kerbs daar zijn vervangen door veel lagere exemplaren, wat de coureurs een veel directere en snellere lijn moet bieden en het risico op fouten moet verminderen. En waar voorheen de baan nog werd begrensd door haaks op het circuit geplaatste 'broodjes' zijn deze nu vervangen door ouderwetse grindbakken.

Een andere belangrijke aanpassing betreft de Prima Variante, oftewel de eerste chicane na het rechte stuk, de plek waar Max Verstappen en Lewis Hamilton in 2021 met elkaar in aanvaring kwamen. Het ideale traject blijft daar waarschijnlijk ongewijzigd, maar de baan is er wel wat verbreed, waardoor er meer ruimte zou moeten zijn voor de wiel-aan-wielgevechten.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, crashen in Monza Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images

Samen met nieuw asfalt zullen deze upgrades waarschijnlijk leiden tot een verbetering van de rondetijden wanneer de F1-auto's er in de laatste dagen van augustus en begin september weer de baan op gaan.