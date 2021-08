Monza hernoemt Parabolica naar Michele Alboreto

Het is dit jaar twintig jaar geleden dat vijfvoudig Formule 1-racewinaar Michele Alboreto om het leven kwam bij een crash op de Duitse Lausitzring. De Italiaan, die ruim 200 keer aan de start stond van een Grand Prix, was op dat moment 44 jaar oud.

Als eerbetoon aan de Italiaan heeft de Automobile Club d’Italia het unanieme besluit genomen om de laatste bocht van het circuit van Monza om te dopen tot Curva Alboreto. Over twee weken zal de naamswijziging officieel plaatsvinden op de zaterdag van de Italiaanse Grand Prix. Onder meer de weduwe van Alboreto, andere familieleden van de coureur en ACI-president Angelo Sticchi Damiani en Formule 1 CEO Stefano Domenicali zullen aanwezig zijn bij de ceremonie.

De Parabolica werd in 1955 aangelegd en is uitgegroeid tot een van de meest legendarische bochten op de Formule 1-kalender. De razendsnelle doordraaier naar rechts is de laatste bocht van het Italiaanse circuit, tussen twee lange rechte stukken op de Italiaanse omloop.

Italiaanse racelegende

Alboreto – afkomstig uit het nabijgelegen Milaan – wordt beschouwd als een van de grootste coureurs uit de Italiaanse autosport. In 1985 eindigde hij het Formule 1-kampioenschap achter Alain Prost namens Ferrari op een tweede plek. In 1997 won hij samen met Stefan Johansson en Tom Kristensen de 24 uur van Le Mans met een Porsche. Ook nam hij deel aan races in de DTM en de IndyCar Series.

In 1988 eindigde Alboreto de Italiaanse Grand Prix op het podium, achter Ferrari-teamgenoot Gerhard Berger. Alboreto was daarmee jarenlang de laatste Italiaan die het podium had gehaald van zijn thuisrace. In 2005 kwam er met Giancarlo Fisichella eindelijk een opvolger, toen deze de Italiaanse Grand Prix namens Renault als derde afsloot. Sindsdien stond er geen enkele Italiaan meer op het Formule 1-podium in Monza.

Podium: winnaar Gerhard Berger, Ferrari, tweede plaats Michele Alboreto, Ferrari F187, derde plaats Eddie Cheever, Arrows Foto: David Phipps