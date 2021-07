Montoya: Verhoudingen tussen Hamilton en Verstappen zijn veranderd

Verstappen en Hamilton kwamen zondag tijdens de Britse Grand Prix met elkaar in aanraking. Het leverde een zware klap op voor Verstappen terwijl rivaal Hamilton Silverstone verliet met een tijdstraf én een achtste overwinning in zijn thuisrace. In het kampioenschap is de voorsprong van Verstappen daardoor grotendeels verdampt en begint de spanning verder toe te nemen. De clash tussen beide coureurs is in het voordeel van Hamilton, die in de ogen van Montoya een duidelijk signaal gegeven heeft over de verhoudingen in de titelstrijd.

“Lewis gaat hier wel sterker van worden”, zei Montoya in het nieuwe Motosport.tv-programma This Week with Will. “Hij staat nog achter in het kampioenschap, maar Red Bull heeft de sterkere auto. Max heeft nog niet eerder in een positie gezeten waarin hij rekening moest houden met het klassement. Hij heeft altijd alles kunnen geven om te winnen. Nu moet hij slim genoeg zijn om punten te pakken, of het nu de eerste of de tweede plek is. Max had kunnen liften en op dat moment genoegen kunnen nemen met de tweede plek, hij had op strategie alsnog kunnen winnen. Hij ging daar voor de overwinning en nu zie je hoeveel punten dat kost.

Volgens Montoya wordt het interessant om te zien hoe Red Bull gaat reageren op een dergelijke tegenslag. Verstappen is in het verleden vaak geroemd om zijn winnaarsmentaliteit, maar dat is in een lange titelstrijd niet altijd de beste manier. “Het is interessant om te zien hoe het team dit oppakt, hoe Helmut Marko en Christian Horner hiermee omgaan”, vraagt Montoya zich af. “De vraag ‘Gaan we door met wat we doen of moeten we slimmer zijn?’ zal toch gesteld gaan worden. Ik denk dat Lewis heeft laten zien dat hij wil proberen om het kampioenschap te winnen. Maakte hij een fout en schoot hij langs de apex? Ja. Heeft hij het ongeluk veroorzaakt? Ja. Heeft Max iets gedaan om het te voorkomen? Nee, nee, nee.”

Hamilton moet risico's nemen om kampioen te worden

De agressie van Hamilton in de strijd met Verstappen is volgens Montoya ook een duidelijk signaal van de intenties van de Engelsman, die jaagt op een achtste wereldtitel. "Tot nu toe was het altijd geweldig om te zien hoe Max agressief kon zijn omdat hij zich niet bezighield met de titelstrijd", aldus Montoya. "Dit jaar is alles anders. Max heeft de snellere auto en hij kan races winnen en veel punten scoren. Nu is Lewis de coureur die risico’s moet nemen. Lewis weet dat hij risico’s moet nemen omdat hij het kampioenschap anders niet gaat winnen. Dat brengt veel spanning met zich mee. Het is geweldig om te zien hoe het team reageert, hoe de teambazen reageren. Iedereen heeft een andere mening. Het is in zekere zin heel goed voor de Formule 1, iedereen heeft er een mening over.”