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Montoya noemt twee coureurs die profiteren van F1-terugkeer naar Sepang

Juan Pablo Montoya gelooft dat F1’s terugkeer naar Maleisië in het voordeel zal zijn van Max Verstappen en Kimi Antonelli

Lydia Mee
Gepubliceerd:
Juan Pablo Montoya

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft betoogd dat de aanstaande terugkeer van de serie naar Maleisië zal uitpakken in het voordeel van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen en huidig kampioensleider Kimi Antonelli.

F1 bevestigde onlangs dat de Grand Prix van Bahrein, die in april was geannuleerd vanwege het conflict in het Midden-Oosten, in het weekend van 2-4 oktober wordt verreden op het Sepang International Circuit in Maleisië.

Tijdens een bespreking van de kalenderwijziging in de post-race-show van F1 TV vertelde Montoya dat het circuit een van zijn favorieten is.

"Het is geweldig. Ik heb daar geracet en het is ongelooflijk," zei de Colombiaan. "Eerlijk gezegd is het mijn favoriete Formule 1-circuit van allemaal. Als je me vraagt wat mijn favoriete circuit is, dan is dat Sepang. Je moet extra moedig zijn om daar snel te zijn.

"Dat komt niet doordat de snelle bochten niet vol gas zijn, maar je neemt ze bijna vol gas als je denkt dat je moedig genoeg of dom genoeg bent om het te proberen. Vaak kwam ik erdoorheen en vaak ging ik daarvan de baan."

Montoya gelooft dat het circuit perfect zal passen bij Antonelli en Verstappen, die daar in 2017 de laatste race wonnen.

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

"Het was een van die circuits [voor] het hard aanpakken van de auto," voegde Montoya toe. "Ik denk dat het een geweldig circuit is voor iemand als Max, die ervan houdt de auto hard aan te pakken. Ik denk dat Antonelli daar ook succesvol zal gaan zijn. Dus het wordt echt gaaf om te zien. Het wordt ook echt heet."

Voormalig IndyCar Series-coureur James Hinchcliffe, die Montoya vergezelde in de uitzending, noemde het een "briljante samenwerking om ervoor te zorgen dat we dit seizoen nog een race zien", voordat hij eraan toevoegde dat hij nog niet eerder op de locatie was geweest.

De Grand Prix van Bahrein, die in Maleisië wordt gehouden, zal deel uitmaken van een triple-header. De Grand Prix van Azerbeidzjan vindt plaats van 24-26 september, gevolgd door de Grand Prix van Bahrein van 2-4 oktober en de Grand Prix van Singapore van 9-11 oktober.

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