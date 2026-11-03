Formule 1 GP van Mexico

Montoya eist 'consequenties' voor Ferrari-coureurs na debacle in Mexico

Juan Pablo Montoya heeft Ferrari opgeroepen consequenties op te leggen aan Lewis Hamilton en Charles Leclerc na hun botsing in de eerste ronde in Mexico

Lydia Mee

Gepubliceerd: 3 nov 2026, 13:17

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Voormalig Formule 1-coureur en F1 TV-analist Juan Pablo Montoya heeft gesteld dat er "consequenties" moeten zijn voor Lewis Hamilton en Charles Leclerc, nadat hun gevecht in de eerste ronde Ferrari waarschijnlijk de zege in de Grand Prix van Mexico heeft gekost.

Beide coureurs gingen wijd toen Leclerc Hamilton probeerde in te halen, die vanaf pole position was gestart. Leclerc kwam als leider uit de strijd, terwijl Hamilton een positie verloor aan Max Verstappen van Red Bull. De Monegask kreeg voor het incident een tijdstraf van vijf seconden en Verstappen won uiteindelijk de race.

In de nabeschouwing van F1 TV drong Montoya er bij Ferrari op aan om zijn coureurs consequenties op te leggen.

"Er moeten goede gesprekken worden gevoerd en er moeten straffen komen", legde de voormalige coureur uit. "Ze moeten weten dat er consequenties zijn voor wat ze doen, want ze hadden vandaag moeten winnen."

Voormalig IndyCar Series-coureur James Hinchcliffe, die samen met Montoya in de uitzending zat, voegde toe: "Max is ongelooflijk. Red Bull heeft het prachtig uitgevoerd. Maar dit was geen race die Red Bull heeft gewonnen. Dit was een race die Ferrari heeft verloren. En als je kijkt naar de circuits die eraan komen, denk ik dat dit, behoudens een wonder, hun beste kans voor de rest van het jaar was om een overwinning te pakken. Ze verdienden het. Ze kwalificeerden zich goed en hun coureurs hebben hen vandaag teleurgesteld."

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Ferrari-teambaas Fred Vasseur riep zijn coureurs na het incident op tot respect.

"Ik denk dat het gewoon een kwestie van respect is, respect voor het merk, voor de sponsor, voor het team, voor de 2.000 mensen die thuis keihard werken, nu we qua prestaties terugkomen en een goede stap vooruit hebben gezet", zei de Fransman tegen Sky Sports F1.

"Met beide upgrades werken de mensen thuis dag en nacht. En eerlijk gezegd is het voor mij moeilijk te verteren om zo'n overwinning weg te geven. Ik zal tijd hebben om met hen te praten, maar eerlijk gezegd zit ik er vandaag een beetje doorheen."

Ferrari richt de blik nu op de Grand Prix van Brazilië van deze week.

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