Mondiale autosportraad veroordeelt kritiek op Ferrari-schikking

De FIA maakte een week geleden bekend haar analyse naar de Ferrari-motor van vorig jaar te hebben afgerond en dat er een schikking was getroffen met het Italiaanse team waarvan de details niet naar buiten worden gebracht. Het statement, dat opvallend genoeg tien minuten voor het einde van de laatste testdag in Barcelona werd uitgezonden, leidde tot veel verontwaardiging bij de concurrentie. Afgelopen woensdag brachten zeven teams een gezamenlijke verklaring naar buiten, waarin zij duidelijk maken dat zij niet te spreken zijn over de gang van zaken en volledige transparantie eisen. Zij voegden daar aan toe dat juridische stappen niet worden geschuwd. De verklaring was ondertekend door alle teams behalve Ferrari, Alfa Romeo en Haas - die laatste twee rijden met motoren van het Italiaanse merk.

Op donderdag reageerde de FIA met een nieuw statement, waarin staat dat zij niet volledig overtuigd was van de legaliteit van de Ferrari-motor, maar dat zij uiteindelijk niet verder ging met de zaak omdat het niet mogelijk zou zijn om onomstotelijk bewezen te krijgen dat de regels waren overtreden. De FIA zou om die reden voor de weg van de schikking hebben gekozen. Daarop herhaalde zij nog eens dat de inhoud van de schikking geheim blijft, om vervolgens te verklaren dat de FIA al het noodzakelijke zal doen om de sport en haar eigen rol en reputatie te beschermen.

De mondiale autosportraad liet vrijdag weten volledig achter de wijze te staan waarop de Ferrari-zaak is afgehandeld. “De raad spreekt haar unanieme steun uit voor de FIA-president en de technische afdeling van de FIA als het gaat om de algehele behandeling van de zaak en veroordeelt alle opmerkingen die de reputatie en het imago van de FIA en het wereldkampioenschap Formule 1 ondermijnen, scherp”, zo deelt de World Motor Sport Council mee na een vergadering in Genève. Zo staan de FIA en de zeven teams loodrecht tegenover elkaar, terwijl de Formule 1-wereld afreist naar het Australische Melbourne voor de eerste race van het seizoen.

