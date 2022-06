De Grand Prix van Monaco staat al bijna honderd jaar op de kalender. De eerste race in het prinsdom werd in 1929 verreden en sinds 1950 maakt het evenement deel uit van het Formule 1-circus. Het is een klassieker, maar wel een die vaak saaie races oplevert doordat inhalen in de straten zo goed als onmogelijk is. Nu het contract tussen de Formule 1 en de organiserende Automobile Club de Monaco afloopt, laait de discussie weer op: wat doen we met Monaco?

Mika Hakkinen deed tussen 1991 en 2001 mee aan tien Formule 1-races in Monte Carlo. Een jaar na zijn winst van 1998 eindigde hij er als derde. Beide seizoenen, tevens zijn kampioenschapsjaren, stond hij ook pole-position. Maar hij viel ook zes keer uit in Monaco. "Ik kan dus bevestigen dat het een moeilijke race is om te winnen, ook al heb je een snelle wagen", zegt Hakkinen. "Het is speciale race die wat mij betreft nog lang op de kalender moet blijven staan." Volgens Hakkinen vormt het circuit een prachtige uitdaging voor coureurs gezien de precisie dat het vergt. "Een klein foutje en het is gebeurd. Op veel van de moderne circuits kun je zonder problemen van de baan gaan en weer terugkeren op het parcours. In Monaco worden fouten keihard afgestraft."

Ook voor de teams is Monaco een ware test, weet 'The Flying Finn' "Je wordt er beloond als je snel beslissingen neemt en je jouw strategie in een paar seconden kunt wijzigen. Het is een korte baan waardoor je als team niet mag treuzelen met het maken van beslissingen. Dat zagen we dit weekend." Hakkinen verwijst daarmee naar de winst van Red Bull op Ferrari tijdens de recente editie van de race. Dankzij een betere pitstopstrategie won Sergio Perez met Red Bull Racing de natte wedstrijd, terwijl pole-positionhouder Charles Leclerc terugviel van de eerste naar de vierde plaats achter Ferrari teamgenoot Carlos Sainz en titelrivaal Max Verstappen. "Er staat meer druk op het nemen van snelle beslissingen, bijvoorbeeld als de weersomstandigheden plotseling veranderen", stelde Hakkinen zondag andermaal vast.

De voormalige piloot van Lotus en McLaren - die in 1993 ook een Porsche Supercup-race won in Monaco - beseft dat de Formule 1 met de jaren is doorontwikkeld en dat het kampioenschap is veranderd, met nieuwe circuits en landen die een race willen organiseren. "Maar het is belangrijk om het erfgoed van de sport goed te beschermen. Bovendien heeft ook Monaco zich altijd ontwikkeld." Een van de grootste wijzigingen betreft de verplaatsing van de pitstraat, begin deze eeuw. "Ik hoop dat de Formule 1 en Monaco samen een mooie toekomst tegemoet gaan", zo besluit Hakkinen zijn column voor Unibet. "Ze hebben elkaar nodig."