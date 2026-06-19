De Formule 1 heeft zichzelf in een lastige positie gemanoeuvreerd. Wat uiteindelijk ook de definitieve uitslag van de Grand Prix van Monaco wordt na alle beroepsprocedures en herzieningen: er zal altijd iemand ontevreden achterblijven. Maar bestaat er nog een manier om op zijn minst tot een enigszins eerlijke uitkomst te komen?

Het is een typisch Formule 1-verhaal. Een kampioenschap dat draait om perfectie en precisie, waarin alles tot op drie cijfers achter de komma wordt gemeten, is in complete chaos beland door een fout van slechts 77 centimeter.

Het verzoek van Alpine om een Right of Review aan te vragen voor de uitslag van de Grand Prix van Monaco leidde tot een enigszins onverwachte uitkomst. Al werd die uitkomst bijna onvermijdelijk nadat Formula One Management, dat tevens verantwoordelijk is voor de officiële tijdwaarneming, toegaf dat het systeem voor het meten van de snelheid in de pitstraat niet correct had gefunctioneerd.

Toch zorgde de beslissing van de stewards om Pierre Gasly's derde plaats te herstellen door zijn twee tijdstraffen te schrappen voor veel verbazing in de paddock. Of op zijn minst voor verwarring, want de aangepaste uitslag oogde daardoor niet direct eerlijker.

Sterker nog: in zekere zin werd het tegenovergestelde bereikt. Gasly's podium leek uiteindelijk een beloning voor het feit dat veel van zijn concurrenten – in tegenstelling tot de Fransman – wel reageerden op straffen die achteraf mogelijk ten onrechte waren uitgedeeld. En daarvoor werden zij uiteindelijk benadeeld.

Het is dan ook geen verrassing dat andere teams, waaronder Red Bull Racing, McLaren en Mercedes, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om alsnog gerechtigheid te verkrijgen.

Daarbij is er één groot probleem. Een oplossing vinden die voor iedereen rechtvaardig is, lijkt onmogelijk. Er bestaat simpelweg geen ideale uitweg meer. De vraag is daarom of er een manier bestaat om ook de andere straffen recht te zetten, zoals dat bij Gasly is gebeurd.

Er is mogelijk één bijzonder ingewikkelde route: het aanpassen van de totale racetijd van de coureurs die nadeel hebben ondervonden van de onterechte straffen. Dat klinkt ingewikkeld. En dat is het ook.

In wat inmiddels alleen nog maar omschreven kan worden als de 'voorlopig definitieve uitslag' van de Grand Prix van Monaco staat Gasly derde met een totale racetijd van 2 uur, 23 minuten en 51,612 seconden. Daarmee eindigde hij 20,369 seconden achter winnaar Kimi Antonelli. Isack Hadjar staat vierde op 3,025 seconden van Gasly, terwijl Oscar Piastri nog eens 0,867 seconde verder terug te vinden is.

George Russell bleef twaalfde, op 43,353 seconden van Antonelli en – belangrijker nog – op 19,959 seconden van Hadjar. Dat zijn precies de posities waarin zij de finishlijn passeerden.

Met de twee tijdstraffen van vijf seconden werd Gasly aanvankelijk echter als zevende geklasseerd. Na het succesvolle verzoek van Alpine kreeg hij die tien seconden terug. Piastri en Russell kregen niets terug. Piastri had zijn straf immers al tijdens de race uitgezeten, terwijl Russell een poging deed dat te doen, daarin faalde en daardoor een extra straf kreeg. In de uitspraak rond de zaak van Alpine schreven de stewards onder meer:

"De stewards merken op dat andere auto's hun straf hebben uitgezeten en dat dit helaas invloed heeft gehad op hun strategie en uiteindelijk hun race-uitslag. Er zullen ongetwijfeld vragen blijven bestaan over de vraag of die overtredingen daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Er bestaat geen reglement dat de stewards de bevoegdheid geeft om een reeds uitgezeten straf ongedaan te maken."

Dat woord – "helaas" – vat de situatie treffend samen.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Formeel is nooit vastgesteld dat de straffen van Piastri of Russell onterecht waren. De stewards behandelden uitsluitend de zaak van Gasly, omdat alleen Alpine binnen de toegestane termijn een verzoek tot herziening had ingediend. Daardoor vormde de erkenning van de fout in het tijdwaarnemingssysteem slechts aanleiding om de straffen van Gasly opnieuw te beoordelen, niet die van andere coureurs.

Toch lijkt de logica eenvoudig. Als Gasly werd bestraft voor een snelheidsovertreding die hij niet heeft begaan, dan geldt dat waarschijnlijk ook voor Piastri en Russell. McLaren en Mercedes hebben die straffen destijds echter niet aangevochten.

Juist daarom zorgde de uitspraak in de zaak van Alpine voor zoveel vraagtekens. Als de straffen van Gasly worden geschrapt, waarom blijven de andere coureurs dan wel gestraft?

Dat is misschien wel het meest fascinerende aspect van deze hele kwestie. Als de uitslag gebaseerd is op foutieve data, kun je dan één coureur herstellen zonder alle andere verstoorde resultaten aan te passen?

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Een mogelijke oplossing zou zijn om de totale racetijd van getroffen coureurs te verminderen met de tijd die zij door die straffen hebben verloren. Neem Piastri.

De McLaren-coureur verloor zijn positie aan Gasly feitelijk doordat McLaren besloot hem een tweede keer naar binnen te halen. Vermoedelijk om te voorkomen dat de tijdstraf van vijf seconden na afloop aan zijn racetijd zou worden toegevoegd. Tijdens een safety car-periode na de crash van Lance Stroll stond Piastri vijf seconden stil in zijn pitbox en werkte zo zijn straf weg. Daardoor kon Gasly, die niet stopte, hem op de baan voorbijgaan.

Als die vijf seconden weer van Piastri's racetijd worden afgehaald, springt hij direct voorbij zowel Hadjar als Gasly in de uitslag. Is dat volledig eerlijk? Nee. Voor zijn straf lag hij wel voor Gasly, maar nog steeds achter Hadjar. Hadjar zou daarmee het slachtoffer worden van een situatie waar hij zelf geen enkele invloed op had.

Voor McLaren zou het waarschijnlijk echter een acceptabele oplossing zijn. De situatie rond Russell is nog ingewikkelder. Zijn oorspronkelijke tijdstraf van vijf seconden veranderde in een drive-through penalty nadat Mercedes de straf tijdens de race niet correct had uitgevoerd. Russell moest die drive-through vervolgens uitzitten direct na de staande herstart na de rode vlag – ongeveer het slechtst denkbare moment.

George Russell, Mercedes, Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Toch biedt het sportief reglement een interessant aanknopingspunt. Artikel B1.9.6.c.iii bepaalt dat wanneer een drive-through penalty niet meer tijdens de race kan worden uitgevoerd, er twintig seconden aan de racetijd worden toegevoegd.

Dat getal zou voor Mercedes van groot belang kunnen zijn. Russell kreeg uiteindelijk een drive-through omdat een eerdere straf niet correct werd uitgezeten. Als die oorspronkelijke straf mogelijk ten onrechte werd opgelegd, zou Mercedes kunnen aanvoeren dat de daaropvolgende drive-through eveneens geen stand had mogen houden.

Wanneer twintig seconden van Russells eindtijd worden afgetrokken, komt hij voor Hadjar terecht. Met een marge van slechts 0,041 seconde.

Ook Lewis Hamilton en Franco Colapinto kregen tijdens de race een straf voor dezelfde vermeende snelheidsovertreding in de pitstraat.

Hamilton werkte zijn straf op dezelfde manier weg als Piastri. Colapinto deed dat niet en zakte daardoor na afloop terug van de twaalfde naar de veertiende plaats. Vijf seconden teruggeven aan een van beide coureurs zou de uitslag echter nauwelijks veranderen. Hamilton zou tweede blijven, terwijl Colapinto nog altijd buiten de top-tien zou eindigen.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Volgens die redenering zou de aangepaste uitslag er als volgt uitzien: Antonelli en Hamilton blijven eerste en tweede, Piastri schuift op naar de derde plaats voor Gasly, Russell stijgt naar de vijfde positie en Hadjar valt terug naar de zesde plaats.

Het klinkt als een enorme puinhoop, en dat is het ook. Momenteel lijkt vrijwel niemand in de paddock precies te weten hoe dit verhaal zal eindigen. Het reglement biedt geen duidelijke procedure voor een dergelijke situatie. Er bestaat geen precedent en er blijven veel onbeantwoorde vragen.

Wel wordt steeds duidelijker dat de beslissing om Gasly zijn podium terug te geven voor veel onvrede heeft gezorgd. Daarbij speelt nog een fundamenteel punt. Als het doel van de herziening was om rechtvaardigheid te creëren, dan heeft het simpelweg herstellen van Gasly's derde plaats daar mogelijk weinig mee te maken.

Gasly reed zonder twijfel een uitstekende race. Zijn kwalificatie als 'best of the rest' was indrukwekkend. Zijn inhaalactie op Lando Norris bij de start eveneens. Maar dat verandert niets aan het feit dat hij zonder de problemen rond de straffen waarschijnlijk nooit serieus in de strijd om het podium was beland.

Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Pierre Gasly, Alpine Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Voor de strafkwestie lag hij immers achter Russell, Piastri en Hadjar. Toch eindigde hij uiteindelijk voor alle drie. Geen wonder dat de beslissing zoveel reacties opriep. Piastri verwoordde het in Barcelona misschien nog wel het best.

"Het is heel moeilijk om te bepalen wat juist is", zei hij. "Ze hebben toegegeven dat er iets mis was met de pitstraat. Maar als vijf of zes auto's daarvoor een straf hebben gekregen, en je verandert vervolgens slechts één straf terwijl je de andere niet kunt aanpassen, dan creëer je een heel lastige situatie voor iedereen."

Het is onmogelijk te voorspellen wat er nu gebeurt. Op dit moment lijkt vrijwel geen enkele oplossing volledig uitgesloten. Zelfs niet het idee dat iemand in de paddock gekscherend opperde: de race opnieuw simuleren met AI en vervolgens een nieuwe uitslag berekenen zonder de betreffende straffen.

Los van die grap blijft er veel onzekerheid bestaan. Kunnen McLaren, Mercedes en Red Bull juridisch nog iets ondernemen? Is er überhaupt nog een route om de uitslag te wijzigen nu er meer dan een week is verstreken sinds de finishvlag viel? En als die mogelijkheid bestaat, hoe lang kan deze kwestie dan nog blijven voortslepen?

Zelfs onder de betrokken teams bestaat geen overeenstemming over wat de juiste uitkomst zou zijn. Mercedes en McLaren zullen waarschijnlijk pleiten voor compensatie via aangepaste racetijden. Red Bull zal vermoedelijk liever zien dat Gasly's herstelde podiumplaats volledig wordt teruggedraaid, zodat Hadjar alsnog derde blijft.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Bij Russell speelt bovendien nog een extra complicatie. Rivalen kunnen aanvoeren dat de drive-through uiteindelijk het gevolg was van een communicatiefout bij Mercedes zelf.

Toch lijkt een scenario waarin meerdere coureurs op een bepaalde manier worden gecompenseerd nog altijd niet volledig uitgesloten. En daarmee zou het podium van Monaco opnieuw kunnen veranderen. Misschien moet de beker voor de derde plaats uiteindelijk niet naar Enstone, maar naar Woking worden gestuurd.

Er blijft echter één onvermijdelijk probleem bestaan. Zodra strategieën, pitstops en posities op de baan zijn beïnvloed door straffen die gebaseerd waren op foutieve gegevens, is er simpelweg geen manier meer om exact te reconstrueren hoe de race daadwerkelijk zou zijn verlopen.

En daarmee blijft uiteindelijk één vraag over: Hoe kan dit allemaal logisch zijn?