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Pierre Gasly: upgrades Alpine op Zandvoort "cruciaal" voor F1-kansen in 2026

De Franse formatie is teruggezakt in de pikorde van de F1, dus Gasly hoopt dat de aanstaande upgrades voor Zandvoort daar verandering in brengen

Ed Hardy Ronald Vording
Gepubliceerd:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly denkt dat de upgrades van Alpine tijdens de aanstaande Dutch Grand Prix “cruciaal” zijn om het tempo in de Formule 1-middenmoot vast te houden, omdat het door rivalen is voorbijontwikkeld.

Het Franse merk begon de campagne van 2026 als het leidende team in de middenmoot, met een vijfde plaats in de stand na ronde zes in Monaco, waar Gasly een omstreden podium pakte.

Op dat moment stond het ook slechts 19 punten achter de als vierde geklasseerde Red Bull, maar in de vijf Grands Prix daarna is Alpine vijf punten achter Racing Bulls gezakt, zonder upgrades sinds ronde vier in Miami.

Ook andere teams zoals Audi zijn dichterbij gekomen met punten in elk van de laatste drie races, terwijl Hongarije de vorige keer de zwaar geüpgradede Aston Martin voor het eerst in 2026 Q2 zag bereiken.

Alpine vestigt zijn hoop daarom op de updates die gepland staan voor de volgende race in Zandvoort van 21 tot 23 augustus, waarvan managing director Steve Nielsen onthulde dat ze “enkele behoorlijk grote nieuwe aerodynamische onderdelen” zullen omvatten.

“Standaard in de Formule 1 is volgens mij dat als je upgrades meebrengt, je verwacht dat het zeker beter wordt”, zei Gasly, nadat hij in Boedapest niet tot scoren kwam.

“Van mijn kant twijfel ik er niet aan dat het gaat doen wat het team verwacht, maar zoals je zegt is het belangrijk, want Aston Martin is dit weekend twee seconden verbeterd, zij krijgen [in Zandvoort] nog een andere motor; Racing Bulls verbeterde aan het begin van het jaar met seconden; Audi ook.

“Wij hebben gewoon niet veel stappen gezet, dus ik denk dat het cruciaal voor ons is als we de hoop op die vijfde plaats in het kampioenschap willen behouden.”

Liam Lawson, Racing Bulls, Pierre Gasly, Alpine

Liam Lawson, Racing Bulls, Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Een efficiënte upgradeplanning is dit jaar van nog groter belang vanwege de nieuwheid van het nieuwe reglement en dit is iets waar Alpine eerder moeite mee heeft gehad.

Het ground effect-tijdperk bijvoorbeeld: daarin begon het in 2022 als het vierde beste team, voordat het uiteindelijk in 2025 terugviel, terwijl de in Enstone gevestigde formatie moeite had met het upgraden van de auto.

Het team moet er dus voor waken dat de geschiedenis zich niet herhaalt, en nu Hongarije de derde keer in vier races was dat Gasly niet scoorde, heeft de A526 dringend behoefte aan een injectie van snelheid.

“Het is niet de realiteit die ik wil zien, maar je kunt je er niet voor verbergen”, voegde de Fransman toe. “Het zijn een paar races geweest waarin het in de kwalificatie min of meer hetzelfde verhaal is: [positie] 12, 13 achter Racing Bulls en Audi.

“In de race is het alsof je op de een of andere manier denkt dat we er misschien bij gaan zitten en dan kan ik ze zien, maar het is gewoon pure snelheid en wij zijn er niet.

“Het voelt ook niet goed in de auto. De auto reageert totaal niet zoals ik zou willen. Hij laat me niet rijden zoals ik moet rijden en er zijn nogal wat dingen te repareren.”

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