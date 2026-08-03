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Onderlinge kwalificatieduels in F1 2026 bij de zomerstop

Zo staan de onderlinge duels binnen de teams er in 2026 voor bij het ingaan van de zomerstop na de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Gepubliceerd:
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Na elke F1-kwalificatiesessie publiceert Motorsport het kwalificatierecord van elk team in termen van teamgenootduels.

Dit record is uitsluitend gebaseerd op kwalificatieresultaten, zodat gridstraffen de statistieken niet beïnvloeden.

Wanneer een coureur door een technisch probleem of een incident geen representatieve rondetijd kan neerzetten, wordt dit in de tabel vermeld.

Drie duels onder de loep

Ferrari: Charles Leclerc en Lewis Hamilton zijn aan elkaar gewaagd

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton had het berucht lastig in zijn eerste seizoen bij Ferrari, met een forse 23-7-nederlaag tegen Charles Leclerc in de kwalificatie, maar de zevenvoudig wereldkampioen geniet van F1's wendbaardere 2026-machinerie.

De coureurs van de Scuderia zijn dit jaar aan elkaar gewaagd, waarbij Hamilton met 8-7 leidt, terwijl hij met 6-5 wordt verslagen wanneer de sprintkwalificatie buiten beschouwing wordt gelaten.

Opvallend genoeg zag Hamilton af van het gebruik van de Maranello-simulator voorafgaand aan de ronde in Shanghai en sinds Canada. Wanneer hij die wel gebruikt, staat hij 4-0 achter; wanneer hij dat niet doet, staat hij 8-3 voor.

Red Bull: Isack Hadjar beëindigt de vloek van de tweede auto

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Voordat Isack Hadjar voor het seizoen 2026 werd gepromoveerd naar Red Bull, had Max Verstappen zijn opeenvolgende teamgenoten Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda in de vorige 82 sessies met 80-2 verslagen in de kwalificatie.

Het werd duidelijk dat niemand behalve Verstappen met de lastige auto's van Red Bull overweg kon, maar Hadjar heeft het tegendeel bewezen. Of de Fransman daarvoor alle lof verdient of dat dit ook komt doordat F1 op volledig andere regels is overgestapt, is onduidelijk, maar zijn resultaten spreken voor zich.

Hadjar heeft Verstappen al drie keer verslagen in de kwalificatie en meestal kwalificeert hij zich binnen twee tienden van de viervoudig wereldkampioen.

Haas: Het gaat helemaal mis voor Esteban Ocon

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Nadat hij vorig jaar op 18-12 was verslagen in de kwalificatie door rookie-teamgenoot Oliver Bearman, is de situatie van Esteban Ocon dit jaar alleen maar verslechterd: de Franse routinier staat richting de zomerstop 11-4 achter, terwijl er geruchten rondgaan over zijn F1-toekomst.

Ocon klaagt echter al lang over inconsistentie van de auto, waarbij zijn VF-26 naar verluidt pas in drie van de 11 rondes tot nu toe werkte zoals verwacht. Teambaas Ayao Komatsu heeft erop gewezen dat beide coureurs aan de ontvangende kant stonden van die inconsistentie, en in Hongarije was het Bearman die er last van had, waardoor hun onderlinge duel een van de interessantere – en moeilijker te ontcijferen – duels zal blijven.

McLaren

Oscar Piastri

4-11

(4-7 without sprints)

 Lando Norris

5

 Australia Australia

6

(+0.095s in Q3)

5

(+0.083s in SQ3)

 China China (sprint)

3

5

 China China

6

(+0.058s in Q3)

3

 Japan  Japan

5

(+0.277s in Q3)

3

(+0.239s in SQ3)

 United States Miami (sprint)

1

7

(+0.317s in Q3)

 United States Miami

4

4

(+0.019s in SQ3)

 Canada Canada (sprint)

3

4

(+0.052s in Q3)

 Canada Canada

3

7

 Monaco Monaco

8

(+0.141s in Q3)

 7
(+0.089s in Q3) 

 Spain Barcelona 

4

7

(+0.009 in Q3)

 Austria Austria

6

7

(+0.032s in SQ3)

 United Kingdom Britain (sprint)

6

8

(+0.155s in Q3)

 United Kingdom Britain

6

7

(+0.215s in Q3)

 Belgium Belgium

3

5

(+0.477s in Q3)

 Hungary Hungary

1

Mercedes

George Russell 6-9

(4-7 without sprints)

 Kimi Antonelli

1

 Australia Australia

2

(+0.293s in Q3)
1 China China (sprint)

2

(+0.289s in SQ3)

2

(+0.222s in Q3)

 China China

1

2

(+0.298s in Q3)

 Japan  Japan

1

6

(+0.402s in SQ3)

 United States Miami (sprint)

2

5

(+0.399s in Q3)

 United States Miami

1

1

 Canada Canada (sprint)

2

(+0.068s in SQ3)

1

 Canada Canada

2

(+0.068s in Q3)

6

(+0.394s in Q3)

 Monaco Monaco

1

1

 Spain Barcelona 

 3

(+0.319s in Q3)

1

 Austria Austria

4

(+0.301 in Q3)

5

(+0.346s in SQ3)

 United Kingdom Britain (sprint)

2

4

(+0.370s in Q3)

 United Kingdom Britain 1

4

(+0.508s in Q3)

 Belgium Belgium  1

7

(+0.281s in Q3)

 Hungary Hungary 4

Red Bull

Max Verstappen 12-3

(8-3 without sprints)

 Isack Hadjar
no lap time in Q1 – went off Australia Australia

3
8 China China (sprint)

10

(+0.469s in SQ3)
8 China China

9

(+0.119s in Q3)

11

(+0.158s in Q2)

  Japan Japan

8

5

 United StatesMiami (sprint)

9

(+0.961s in SQ3)

2

 United States Miami

DSQ - technical breach

(+0.825s in Q3)

7

 Canada Canada (sprint)

8

(+0.101s in SQ3)

6

 Canada Canada

7

(+0.028s in Q3)

2

 Monaco Monaco

5

(+0.340s in Q3)

5

 Spain Barcelona 

6

(+0.056s in Q3) 

5

 Austria Austria

8

(+0.157 in Q3)

3

 United Kingdom Britain (sprint)

8

(+0.138s in SQ3)

7

(+0.147s in Q3)

 United Kingdom Britain

5

2

 Belgium Belgium

10

(no lap time - grid penalty)

6

 Hungary Hungary

8

(+0.131s in Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

7-8

(6-5 without sprints)

 Lewis Hamilton
4 Australia Australia

7

(+0.151s in Q3)

6

(+0.367s in SQ3)

 China China (sprint)

4

4

(+0.013s in Q3)

 China China 3

4

 Japan  Japan

6

(+0.162s in Q3)

4

 United States Miami (sprint)

7

(+0.379s in SQ3)

3

 United States Miami

6

(+0.176s in Q3)

6

(+0.084s in SQ3)

 Canada Canada (sprint)

5

8

(+0.108s in Q3)

 Canada Canada

5

5

(+0.072s in Q3)

 Monaco Monaco

3

10

(no lap time - crash in Q3) 

 Spain Barcelona 

 2

2

 Austria Austria

 3

(+0.059 in Q3)

4

(+0.327s in SQ3)

 United Kingdom Britain (sprint)

1

2

 United Kingdom Britain

3

(+0.172s in Q3)

5

 Belgium Belgium

6

(+0.002s in Q3)

3

(+0.226s in Q3)

 Hungary Hungary

2

Williams

Alexander Albon 2-11

(1-9 without sprints)

 Carlos Sainz

15

 Australia Australia DNS

18

(+0.544s in SQ1)

 China China (sprint)

17

18

(+0.455s in Q1)

 China China

17

17

(+0.161s in Q1)

 Japan  Japan

16

14

 United States Miami (sprint)

15

(+0.008s in SQ2)

16

(+0.378s in Q2)

 United States Miami

14

DNS - FP1 crash

 Canada Canada (sprint)

10

18

(+0.575s in Q1)

 Canada Canada

15

11

 Monaco Monaco

12
(+0.028s in Q2)

 18

(+0.543s in Q1)

 Spain Barcelona 

16

18

(+0.257 in Q1)

 Austria Austria

17

16

(+0.453s in SQ2)

 United Kingdom Britain (sprint)

15

16

(+0.120s in Q2)

 United Kingdom Britain

15

17

(+0.040s in Q1)

 Belgium Belgium

15

19

(+0.037s in Q1)

 Hungary Hungary

18

Racing Bulls

Arvid Lindblad 6-8

(5-6 without sprints)

 Liam Lawson

9

(+1.253s in Q3)

 Australia Australia

8

15

(+0.334s in SQ2)

 China China (sprint) 13

15

(+0.019s in Q2)

 China China 14

10

 Japan  Japan

14

(+0.386s in Q2)

16

 United States Miami (sprint)

17

(+0.171s in SQ1)

17

(+0.538s in Q1)

 United States Miami

12

9

 Canada Canada (sprint)

DNS

9

 Canada Canada

12

(+0.349s in Q2)

15

(+0.777s in Q2)

 Monaco Monaco

10

11

(+0.255s in Q2)

 Spain Barcelona 

8

10

(+0.052 in Q3)

 Austria Austria

9

10

(+0.440s in SQ3)

 United Kingdom Britain (sprint)

9

9

 United Kingdom Britain

10

(+0.411s in Q3)

8

 Belgium Belgium

11

(+0.491s in Q2)

9

 Hungary Hungary

11

(+0.405s in Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 2-11

(2-8 without sprints)

 Fernando Alonso
DNS Australia Australia

17

20

(+0.570s in SQ1)

 China China (sprint) 19

21

(+0.792s in Q1)

 China China 19

22

(+0.274s in Q1)

 Japan  Japan  21

no lap time

 United States Miami (sprint)  not classified

19

(+0.066s in Q1)

 United States Miami 18

18

(+0.594s in SQ1)

 Canada Canada (sprint)

16

21

(+0.999s in Q1)

 Canada Canada

19

22

(+0.712s in Q1)

 Monaco Monaco

21

21

 Spain Barcelona 

 22

(+0.057s in Q1)

 22
(+0.421 in Q1)

 Austria Austria

21

22

(+0.078s in SQ1)

 United Kingdom Britain (sprint)

21

21

 United Kingdom Britain

22

(+0.162s in Q1)

22

(+0.175s in Q1)

 Belgium Belgium

21

20

(+0.533s in Q1)

 Hungary Hungary

16

Haas

Esteban Ocon 4-11

(3-8 without sprints)

 Oliver Bearman

13

(+0.180s in Q2)

 Australia Australia

12

12

(+0.138s in SQ2)

 China China (sprint) 9

13

(+0.341s in Q2)

 China China 10

12

 Japan  Japan

18

(+0.175s in Q1)

18

(+0.631s in SQ1)

 United States Miami (sprint)

13

15

(+0.205s in Q2)

 United States Miami 13

14

 Canada Canada (sprint)

15

(+0.269s in SQ2)

17

(+0.396s in Q1)

 Canada Canada

16

17

 Monaco Monaco

19

(+0.092s in Q1)

 17

(+0.502s in Q1)

 Spain Barcelona 

15

15

(+0.294 in Q2)

 Austria Austria

13

18

(+0.631s in SQ1)

 United Kingdom Britain (sprint)

17

17

(+0.110s in Q1)

 United Kingdom Britain

14

18

(+0.688s in Q1)

 Belgium Belgium

16

15

 Hungary Hungary

17

(+0.223s in Q1)

Audi

Nico Hulkenberg 8-7

(6-5 without sprints)

 Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s in Q2)

 Australia Australia

10
11 China China (sprint)

14

(+0.139s in SQ2)
11 China China

16

(+0.611s in Q2 - crash)

13

(+0.397s in Q2)

 Japan  Japan

9

12

(+0.025s in SQ2)

 United States Miami (sprint)

11

11

 United States Miami

22

(+4,092s in Q1 - brake issue)

11

 Canada Canada (sprint)

12

(+0.032 in SQ2)

11

 Canada Canada

13

(+0.185s in Q2)

13

 Monaco Monaco

16

(no lap time in Q2 – Q1 crash)

9

 Spain Barcelona 

12

(+0.233s in Q2) 

14

(+0.318 in Q2)

 Austria Austria

12

13

(+0.028s in SQ2)

 United Kingdom Britain (sprint)

12

13

(+0.615s in Q2)

 United Kingdom Britain

11 

14

(+0.589s in Q2 - hydraulic leak)

 Belgium Belgium

9

10

 Hungary Hungary

14

(+0.466s in Q2)

Alpine

Pierre Gasly 10-5

(8-3 without sprints)

 Franco Colapinto

14

 Australia Australia

16

(+0.769s in Q2)
7 China China (sprint)

16

(+0.922s in SQ2)
7 China China

12

(+0.354s in Q2)
7 Japan  Japan

15

(+0.753s in Q210

10

(+0.154s in SQ3)

 United States Miami (sprint)

8

9

(0.048s in Q3)

 United States Miami 8

19

(+1.158s in SQ1)

 Canada Canada (sprint) 13

14

(+0.330s in Q2)

 Canada Canada 10

9

 Monaco Monaco

14

(+0.233s in Q2)

14

(+0.070s in Q2)

 Spain Barcelona 

13

11

 Austria Austria

16

(+0.948 in Q2)

11

 United Kingdom Britain (sprint)

14

(+0.501s in SQ2)

12

 United Kingdom Britain

19

(+0.976s in Q1)

12

 Belgium Belgium

13

(+0.061s in Q2)

12

 Hungary Hungary

13

(+0.183s in Q2)

Cadillac

Sergio Perez 9-5

(6-5 without sprints)

 Valtteri Bottas

18

 Australia Australia

19

(+0.639s in Q1)

DNS

 China China (sprint) 21

22

(+1.470s in Q1)

 China China 20

19

 Japan Japan

20

(+0.124s in Q1)

19

 United States Miami (sprint)

20

(+0.571s in SQ1)

21

(+0.338s in Q1)

 United States Miami

20

17

 Canada Canada (sprint)

20

(+0.864s in SQ1)
20 Canada Canada

22

(+0.843s in Q1)
18 Monaco Monaco

20

(+0.536s in Q1)
19 Spain Barcelona 

20

(+0.212s in Q1) 
19 Austria Austria

20

(+0.085 in Q1)
19 United Kingdom Britain (sprint)

20

(+0.244s in SQ1)

20

(+0.713s in Q1)

 United Kingdom Britain

18

20

(+0.148s in Q1 - deployment issue)

 Belgium Belgium

19

22

(+0.436s in Q1)

 Hungary Hungary

21

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