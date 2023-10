Moment Max Verstappen in pitstraat onderzocht na F1-kwali Mexico

Terwijl Max Verstappen heer en meester was tijdens Q1 in Mexico kan de Nederlander na afloop van de kwalificatie nog een nare verrassing krijgen. Bij het uitrijden van de pitstraat hield de Red Bull-coureur de rijders achter zich op en dat mag niet. De FIA heeft ook bekendgemaakt dat zij dit incident gaan onderzoeken. Het incident deed denken aan Singapore, waar de 26-jarige rijder ook al zich moest melden voor hetzelfde vergrijp. Destijds kroop hij door het oog van de naald, want de Limburger kwam met een reprimande weg.

Over het algemeen moeten coureurs bij een straf drie plaatsen naar achter. Dat zou betekenen dat Verstappen minimaal vanaf P4 mag starten. Het enige wat in zijn voordeel spreekt, is dat de wereldkampioen rollend in de pitstraat reed. Dat kan hem dan ook helpen, want helemaal stilstaan mag absoluut niet.

Het is gaat sowieso een drukte van belang worden bij de stewards, want nagenoeg het hele veld moet zich melden. Zo is bijvoorbeeld Lewis Hamilton aan de beurt vanwege het niet afremmen tijdens de gele vlag en moet zijn Mercedes-teamgenoot George Russell zich melden vanwege hetzelfde vergrijp als Verstappen. Bij het zien van die beelden lijkt zijn overtreding een tikje erger, want hij stond helemaal stil.