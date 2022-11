Ben Sulayem: We moeten samen optreden tegen online haat

Recent werd een van onze vrouwelijke FIA-stewards, Silvia Bellot, met de dood bedreigd. Het is uiterst betreurenswaardig dat vrijwilligers als Silvia of onze andere marshals en officials, die hun vrije tijd opgeven om ons te kunnen laten racen, het onderwerp zijn van dergelijke haat. Daarnaast zijn enkele medewerkers van de FIA de afgelopen jaren het doelwit geweest van pesterijen en haatberichten. Het is totaal onacceptabel dat onze vrijwilligers, officials en medewerkers worden blootgesteld aan dit extreme misbruik. Daar is geen plaats voor in onze sport. Het heeft een verwoestend effect op onze geestelijke gezondheid en die van onze dierbaren.

Ik zal altijd opstaan voor mijn medewerkers en vrijwilligers. En laat mij duidelijk zijn: zonder deze mensen zou racen niet bestaan. We moeten onszelf afvragen wie nog wil nastreven om een top official te worden in een dergelijke omgeving? De realiteit is duidelijk: als dit doorgaat, maakt het onze sport kapot. Als scheidsrechter en als de president verwacht je natuurlijk dat mensen het oneens zijn met de besluiten die je neemt. Maar je zou ook mogen verwachten dat deze meningen en commentaren respectvol zijn. Dit begint echter steeds uitzonderlijker te worden. Alleen met een gezamenlijke aanpak gaan we successen boeken in het bestrijden van deze plaag voor onze sport.

Dat proces hebben we al van start laten gaan met de volgende acties:

We zijn een dialoog aangegaan met socialmediaplatforms om ze hun eigen rol te laten spelen en we beginnen samen te werken met regeringen en andere sportbestuursorganen, om ze samen te brengen en sterke verbintenissen aan te gaan voor gezamenlijke actie.

We laten via de FIA-universiteit onderzoek doen naar digitale haat en schadelijk commentaar in de sport. Dit gaat een platform bieden voor het delen van kennis, educatie en preventie.

We zijn een samenwerking aangegaan met Arwen.ai om hun AI-software te gebruiken voor het opsporen en verwijderen van beledigende inhoud op onze eigen kanalen.

Mohammed Ben Sulayem begroet Mario Andretti tijdens zijn F1-demorun in een McLaren. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

In de aankomende maanden lanceren wij een gezamenlijke campagne door gebruik te maken van de kracht en het bereik van onze hele federatie, die 244 automobiel- en sportorganisaties telt in 146 landen op vijf continenten. Deze campagne borduurt voort op de samenwerking tussen de FIA en Formule 1 via het Drive It Out-initiatief. Later deze maand tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi vertel ik hier meer over.

De emoties lopen hoog op in de sport, maar online pesterijen, misbruik en haatzaaien mogen niet worden getolereerd. Iedereen in onze sport, van de media tot de teams, coureurs en fans spelen hier een rol in. We kunnen dit niet negeren, dus ik roep het hele ecosysteem van de autosport op om een standpunt in te nemen. We moeten dit aan de kaak stellen. Het moet stoppen.