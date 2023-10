Ben Sulayem: Problemen track limits kunnen plek op F1-kalender kosten

Het ging in het Formule 1-weekend in Qatar naast de derde wereldtitel van Max Verstappen, de bloedhitte en de bandenproblematiek ook over de track limits. In de kwalificatie voor zowel de sprintrace als de Grand Prix werden veel rondetijden afgenomen en in beide races regende het tijdstraffen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem haalt na een vraag van Motorsport.com hard uit naar het circuit en noemt ook een andere baan die de problemen met de track limits moet oplossen. "We hadden dit probleem ook in Oostenrijk, we hadden daar 1200 [overschrijdingen]", noemt een gefrustreerde Emirati. "Ik moet de stewards feliciteren met het feit dat ze dat hebben opgemerkt, maar is dit de oplossing? Nee." De FIA-president legt in klare taal uit wat volgens hem wel de oplossing is voor het probleem. "Ze moeten de baan zelf verbeteren. Ik weet dat ze daar terughoudend mee zijn, maar als ze dat niet doen, dan is er geen race. Zo simpel is het. Ze kunnen zich dit niet veroorloven."

Ben Sulayem noemt zelf een aantal oplossingen om de problemen met de track limits te voorkomen. "Eén van de manieren is om de baan glad te maken als je er vanaf gaat", noemt de 61-jarige topman van de FIA. "We kunnen kijken of we de kerbs kunnen verhogen, maar beschadigd dat de auto's?" Volgens de man uit Dubai is ook het plaatsen van een grindbak een mogelijkheid, al wil hij daar eerst goed onderzoek naar doen voordat die keuze gemaakt wordt. "Daar moeten we wel heel voorzichtig mee zijn. Hoe diep is de grindbak? Want we willen niet dat iemand vast komt te staan. Hoe groot is zijn de grindstenen zelf? We willen namelijk niet de auto's beschadigen."

Ondanks dat de organisaties van de circuits van de Red Bull Ring en Losail niet staan te springen om hun baan aan te passen, is Ben Sulayem duidelijk dat er met spoed aanpassingen moeten worden gedaan. "Ze moeten het met urgentie doen, want het moet voor volgend jaar al gebeuren", benadrukt de president van de autosportfederatie. "We kunnen het niet veroorloven [om zo door te gaan], zeker niet op banen waar we dit continu zien."

