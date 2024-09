Ben Sulayem over nieuwe FIA-afdeling voor officials: “Je kan ze niet op Amazon bestellen”

De internationale autosportbond FIA maakt maandag bekend dat zij een nieuwe Officials Department toevoegt aan haar organisatie. Deze zal zich vooral bezighouden met het rekruteren en trainen van officials, en toewijzen van stewards en wedstrijdleiders aan evenementen.

“Het is zo belangrijk om dit te hebben”, laat FIA-president Mohammed Ben Sulayem bij de Grand Prix van Azerbeidzjan aan Motorsport.com weten. Volgens de 62-jarige Emirati was de manier waarop er gewerkt werd bij de federatie, verouderd. “Je kan het niet op goed geluk doen, je kan ook niet zeggen: het is gewoon hoe het is. Er moet verbetering komen.”

“Als je kijkt naar onze officials en wedstrijdleiders, dan zie je dat we een probleem hebben. En dat probleem is dat we geen wedstrijdleiders hebben”, vervolgt hij. “En je kan ze niet zomaar ergens bestellen. Ik schreef het ook in één van mijn tweets: ‘Je kan ze niet op Amazon bestellen.’ Nee, je zal er mensen voor moeten vinden en je zal ze moeten opleiden.”

Ben Sulayem noemt het ‘gevaarlijk’ dat de Formule 1 maar één ‘race director’ bij een Grand Prix aanwezig heeft. “Als we kijken naar de Formule 1, dan kun je het niet van één persoon laten afhangen. Laten we het niet hopen, maar stel diegene overkomt iets. Voordat je iemand anders gevonden hebt en die persoon ter plaatse is…”

“Wat moet je dan? Moet je iemand anders inzetten die niet honderd procent gekwalificeerd daarvoor is? Maar ook al heb je één of twee invallers klaarstaan voor als er onverhoopt iets gebeurt qua gezondheid of iets dergelijks, hoelang duurt het voordat ze er kunnen zijn? We moeten ervoor zorgen dat er genoeg wedstrijdleiders beschikbaar zijn en een goed opleidingstraject hebben.”

De Officials Department zal op regionaal niveau ondersteuning bieden bij het rekruteren van nieuw talent op het gebied van wedstrijdleiding. Volgens Ben Sulayem is het echter niet makkelijk om nieuwe vrijwilligers te vinden. Helemaal na de coronapandemie denken mensen goed na hoe ze hun vrije tijd invullen, stelt de leider van de FIA. “Sommigen kiezen ervoor om als vrijwilliger aan de slag te gaan in de hulpverlening in plaats van in de sport. En als er zich wel mensen aanbieden die willen helpen uit liefde voor de sport, moeten we tegen hen dan zeggen: ‘Sorry, maar we hebben deze verouderde procedure waar we aan vasthouden? Nee.”

Hoognodig

Dat er niet eerder een Officials Department in het leven is geroepen, verbaast Ben Sulayem enigszins. “Het is verbazingwekkend dat we voor zoveel zaken een afdeling hebben, maar dat er nog geen afdeling was voor wat eigenlijk onze ruggengraat is: stewarding en racedirectie. Maar nu is die afdeling er dus.”

Naast de komst van een speciale afdeling zal de FIA ook het licentiesysteem voor officials tegen het licht houden. Dat is hoognodig volgens hem, omdat het anders tot gevaarlijke situaties kan leiden. “’Oh, we hebben een wedstrijdleider nodig? Neem hem maar.’ Of: ‘We zoeken nog een steward? Laten we hem maar vragen.’ Zo kan het niet gaan. Dat is gevaarlijk. Dat is verkeerd. Er zijn echter veel goede mensen, jonge mensen, mannen en vrouwen, die betrokken willen raken in onze sport. Maar we zullen ze moeten begeleiden en trainen en we zullen er voor ze moeten zijn. Deze nieuwe afdeling is hier straks officieel verantwoordelijk voor. Want het is prima mogelijk om met vrijwilligers te werken, je moet ze alleen goede ondersteuning geven. En daarvoor heb je een speciale afdeling nodig die puur en alleen daar op focust. Hoe we het vele jaren zonder zo’n afdeling hebben kunnen doen, ik heb geen idee.”