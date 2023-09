Ben Sulayem: Alleen de FIA gaat over straffen overtreden budgetplafond

Het is bijna een jaar geleden dat bekend werd dat Red Bull Racing het budgetplafond van 2021 had overschreden. De Oostenrijkse renstal kwam relatief goed weg met een boete van zeven miljoen euro en een reductie van tien procent van de windtunneltijd en eveneens tien procent vermindering van het CFD-budget. Ook Aston Martin Racing (450.000 dollar) en Williams (250.000 dollar) kregen een boete, maar zij hadden minder grote overtredingen begaan dan Red Bull. De laatste weken gaan er veel geruchten rond dat ook een aantal teams het budget van 2022 overschreden heeft, maar officiële berichtgeving over dit onderwerp is er niet.

In de Formule 1-wereld is algemeen bekend dat veel teams vinden dat er naast een financiële straf ook een sportieve straf moet komen bij overschrijding van het plafond. In juli vertelde FOM-directeur Stefano Domenicali dat hij deze mening deelt en verklaarde dat ze dit duidelijk aan hebben gegeven bij de FIA. Het probleem hierbij is dat de Italiaan voor Liberty Media werkt en niet voor de FIA, dus hij heeft daar op papier weinig over te zeggen. Die taak is namelijk weggelegd voor de overkoepelende autosportfederatie en niet voor Liberty. Daarbij is de opmerking van Domenicali opvallend, want in het rijtje straffen staat al dat een sportieve straf mogelijk is. Sterker nog, een uitsluiting van sessies tijdens een raceweekend (maar niet de race zelf) behoort tot de mogelijkheden. FIA-president Mohammed Ben Sulayem vindt dat Domenicali zich niet met dit proces hoort te bemoeien. "Stefano heeft het met goede wil gezegd, maar het is de verantwoordelijkheid van de FIA", vertelt Ben Sulayem in gesprek met Motorsport-total.com, een zustersite van Motorsport.com. "We moeten niet hebben dat mensen zich bemoeien met onze regels, ik ga ook niet naar Liberty om te vertellen hoe zij hun geld moeten verdienen."

Het idee van het budgetplafond stak in 2009 voor het eerst de kop op, met het idee dat het een jaar later al ingevoerd zou worden. Dat gebeurde uiteindelijk niet. "Ik was bij de F1 Commission vergadering waar het idee voor het eerst genoemd werd. Het was destijds een idee van Max [Mosley]", vertelt Ben Sulayem over die tijd. "Toen hij dat wilde doordrukken spendeerden sommige teams 650 tot 750 miljoen dollar, terwijl andere teams het slechts met 100 miljoen dollar deden. Het ging toen net wat te snel, daarom was het toen niet goed gegaan. Het idee was in principe goed voor de sport."

Het is dus nog niet bekend wanneer de FIA klaar is met audits van de ingeleverde stukken van 2022, maar de verwachting is dat het binnen afzienbare tijd bekend wordt of en welke teams de regels overtreden hebben. Vorig jaar was de bekendmaking namelijk begin september in Singapore, waarbij de straffen in oktober openbaar werden.