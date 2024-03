Ben Sulayem in brief na beschuldigingen: Doel was FIA beschadigen

Aan de vooravond van het Formule 1-weekend in Australië maakte de FIA bekend dat president Mohammed Ben Sulayem vrijgesproken is na het onderzoek naar vermeende inmenging in de races in 2023. Dat onderzoek werd ingesteld na berichtgeving van de BBC. Het Britse medium meldde dat een klokkenluider verklaarde dat Ben Sulayem tijdens de Grand Prix van Saudi-Arabië er persoonlijk voor zorgde dat de tien seconden straf die Fernando Alonso na de race kreeg werd teruggedraaid. Ook zou de FIA-president gevraagd hebben om het circuit in Las Vegas af te keuren. Een FIA-commissie heeft de beschuldigingen onderzocht en kwam tot de conclusie dat er geen bewijs was van inmenging door Ben Sulayem.

Persbureau AP heeft vrijdag een brief in handen gekregen, gestuurd naar alle FIA-leden, waarin Ben Sulayem zijn eigen handelen als president verdedigt. Volgens de president is de FIA geraakt door het onderzoek en heeft het voor een "ongeëvenaarde periode van onrust en uitdagingen" gezorgd. "Deze gebeurtenissen hebben één duidelijk doel: het hart van ons leiderschap raken en het fundament van onze federatie ondermijnen", valt er te lezen in de brief.

Lange rij aan incidenten

Sinds de uitverkiezing van Ben Sulayem als FIA-president in 2021 stapelen de incidenten zich op. Deze winter was het handelen van de 62-jarige nog onderwerp van een discussie. Een artikel van Business F1 zorgde ervoor dat de FIA een onderzoek instelde naar het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie van F1 Academy-directrice Susie Wolff naar haar man en Mercedes-teambaas Toto Wolff. Naar verluidt waren er enkele teambazen die door hadden dat Toto Wolff informatie had die hij niet hoorde te weten. Vanaf moment één ontkende de familie Wolff de beschuldigingen. Ook de F1-teams waren duidelijk: wij hebben niet geklaagd.

Susie Wolff maakte daags voor de F1-race in Australië bekend dat voor haar de kous nog niet af is. Zij heeft een strafrechtelijke procedure tegen de FIA aangespannen. "Er is nog steeds geen sprake van enige transparantie of verantwoordelijkheid met betrekking tot het gedrag van de FIA en haar personeel in deze kwestie. Ik vind het belangrijker dan ooit om op te staan, ongepast gedrag aan te kaarten en ervoor te zorgen dat mensen ter verantwoording worden geroepen", liet zij optekenen op social media.