Ben Sulayem: Kritiek op FIA over sprintraces kwam F1 goed uit

Sinds 2021 wordt er volop geëxperimenteerd met de sprintraces. Deze worden op de zaterdag voor een Grand Prix gereden en hebben ongeveer de lengte van honderd kilometer. Het idee voor de sprintraces komt uit de koker van Liberty Media, die eerst nog toenmalig FIA-president Jean Todt moest overtuigen. De Fransman was namelijk erg sceptisch over het idee. Volgens de voormalig teambaas van Ferrari zouden sprintraces de geschiedenis van de Formule 1 verwateren en was hij bang dat de fans verzadigd zouden raken. Voor Todt was een vereiste om toch overstag te gaan dat het niet als een race gezien werd, om zo de Grand Prix van zondag niet minder waard te laten worden.

Vlak na de introductie heeft Mohammed ben Sulayem de positie van Todt overgenomen. De Emirati kreeg meteen een voorstel over het verdubbelen van het aantal sprintweekends voorgeschoteld. In eerste instantie was hij daar geen voorstander van. “Toen ik daar vorig jaar in de F1 Commisson tegen stemde, was het alsof ik een strafbaar feit pleegde”, vertelde Ben Sulayem in een exclusief interview met de zustersite van Motorsport.com, Motorsport-total.com. “De media vielen me aan en zetten me neer als tegenstander van de sprintraces. Ik begreep dat niet.” Volgens de 61-jarige directeur is dat niet zo, maar wilde hij dat de keuze voor het verdubbelen van het aantal sprintraces zorgvuldig gemaakt zou worden. In The Daily Mail van mei 2022 vertelde hij: “Ik moet eerst weten of mijn team dat aan kan. Ik ben voorstander van meer races, maar alleen als dat kan.”

Volgens Ben Sulayem werd de keuze alsnog te overhaast gemaakt. De FIA had genoeg tijd om goed te onderzoeken of het allemaal paste, maar dit werd door de andere aandeelhouders in de Formule 1 genegeerd. Dat daar niet naar geluisterd was, was volgens de Emirati ‘een schande voor de democratie’. Dat vindt de FIA-president nog altijd. “Het kostte ons tijd om het goed te onderzoeken. Pas daarna zijn we akkoord gegaan. Toen vond iedereen dat we ons werk niet goed hadden gedaan. Het kwam ze goed uit om negatief te zijn over de FIA.”

Wat Ben Sulayem zelf van de sprintraces vindt, laat hij in het midden. "Het gaat namelijk om de sport. En is het goed voor de fans? Zo kijk ik er naar, dat is namelijk de rol die een FIA-president heeft. Ik moet daar neutraal in blijven. Ik doe wat goed is voor de FIA en voor de fans, en als dat ook nog goed voor de fans is, dan is dat mooi meegenomen. Als het goed voor de teams en de coureurs is, dan is dat ook voor Liberty Media goed. We moeten er voor zorgen dat de band tussen ons, de FOM en Liberty, goed blijft. We zijn namelijk een soort van getrouwd en moeten er voor waken dat we niet ineens gescheiden zijn."