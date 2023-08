Aan het begin van het jaar maakte de FIA bekend dat geïnteresseerde teams zich konden melden om vanaf 2025 op de F1-grid te komen. Publiekelijk hebben meerdere teams, zoals Andretti-Cadillac en Hitech, zich al gemeld. Ook gaan er geruchten dat Rodin Carlin en een nog naamloos Aziatisch team aan de koningsklasse van de autosport willen meedoen.

De teams die nu in de Formule 1 actief zijn, staan echter niet te springen om meer concurrentie. Het is voor de renstallen met name een financiële kwestie, zij zijn bang dat hun deel van de commerciële inkomsten kleiner wordt. Daarnaast zien ze ook een logistieke opgave, op sommige circuits is het nu al passen en meten in de paddock en met een nog meer deelnemers kan het wel eens te krap worden. Ook F1-directeur Stefano Domenicali staat sceptisch tegenover de komst van een paar extra teams.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem vindt dat meer teams juist van toegevoegde waarde zijn en dat er genoeg plek is voor meer deelnemers. In gesprek met de zusterwebsite van Motorsport.com, Motorsport-total.com, vertelde de Emirati dat volgens hem meer deelnemers binnen de regels van de sport passen: "We hebben een contract en daarin staat dat er plek is voor twaalf teams. We breken nu geen regels, maar we doen het tegenovergestelde, we houden ons er juist aan."

"We moeten als FIA alle aanvragen bekijken, en dat hebben we gedaan", vervolgde de president van het hoogste autosportorgaan. "We hebben het juiste gedaan om aan te geven dat nieuwe deelnemers hun interesse kenbaar mochten maken. Ik weet dat de huidige teams daar niet blij mee zijn, zij zien de financiële gevolgen daarvan. Komt er een extra team bij of wordt een bestaand team overgenomen? Dat is niet aan mij om dat te beslissen. Wat wij moeten doen, is de financiële en technische stabiliteit van de geïnteresseerde teams bekijken." Volgens de president waren er vijf of zes geïnteresseerden, waarvan drie of vier serieuze gegadigden.

Uitstel van de deadline

In eerste instantie wilde de FIA in juni de beoordelingen klaar hebben, maar deze deadline is naar achter geschoven. De verwachting is dat vlak na de zomerstop bekend wordt of er nieuwe teams mee gaan doen. "We hebben de deadline op verzoek van de teams naar achter geschoven", verklaarde Ben Sulayem. "We wilden de teams die wat meer tijd nodig hadden niet uitsluiten. We moesten daar flexibel in zijn. We zijn nog niet klaar met het proces. Het is een belangrijk besluit wat we heel, heel duidelijk moeten maken. We zitten er niet ver van af, ik denk nog vier tot zes weken."

De 61-jarige bestuurder benadrukt de voorzichtigheid waarmee de FIA de beslissing wil nemen en hij verwacht steun vanuit de Formule 1: "Het is voor de teams een grote investering, daarom is het van belang dat we een goede keuze maken. Over zes weken weten we meer. Ik heb er vertrouwen in dat de FOM onze keuze steunt. Zij weten wat het beste is."

Dreiging van rechtszaken

Hoewel de FIA-president verwacht dat de FOM zijn keuze gaat steunen, wordt er rekening gehouden dat er een strijd tussen de FIA en de organisatie van de Formule 1 kan gaan komen. Een mogelijk scenario is dat de FIA een team op basis van de technische zaken toe laat, maar dat de FOM de commerciële kant onvoldoende vindt. Eén van de dingen waar het om gaat, is het inschrijfgeld voor een nieuw team. Dat is in het huidige Concord Agreement vastgesteld op 200 miljoen dollar. Met dat geld worden de teams gecompenseerd voor hun inkomstenverlies, maar volgens hen is dat bedrag veel te laag. Zij schatten hun verlies aan inkomsten op het drievoudige. Het is volgens Ben Sulayem niet uit te sluiten dat als teams door de FIA wel en door de FOM niet gesteund worden, zij via de rechtbank een plek op de grid gaan afdwingen: "Dat kunnen ze doen als we nee zeggen. Daar ga ik niet over, ik moet ervoor zorgen dat we de regels naleven."

Ruimtegebrek?

Een ander onderdeel waar de teams grote vraagtekens bij hebben mocht er een nieuw team komen, is het gebrek aan ruimte. Volgens de deelnemers zijn er te weinig garages beschikbaar en is er in de paddock te weinig plek om nog twee teams te huisvesten. Ook zien ze veiligheidsproblemen in de kwalificatie als er 24 auto's over de baan razen. Ben Sulayem ontkent ten zeerste dat dit een problemen zijn: "We hebben nu al een elfde team met het Hollywood-team. We werken samen met de circuits om te zorgen dat er genoeg ruimte is, en dat is er nu 100 procent zeker. Of er nou tien, elf of twaalf teams zijn, ze moeten aan de eisen voldoen. Onze circuit-commissie checkt continu de circuits en nemen ze mee door het hele proces heen."

De Emirati begrijpt dat er ontevredenheid is, maar weet dat nooit iedereen tevreden kan zijn: "We hebben dat gezien bij de regels voor de motoren voor 2026, want was toen iedereen blij? Nee, maar uiteindelijk ging iedereen akkoord en ook de nieuwe teams ondertekenden de afspraken. Ik ga de regels niet breken, als er een aanmelding is en we hebben de ruimte, dan moeten we daar naar kijken."