Mogelijk eerder al duidelijkheid over Dutch GP voor volle tribunes

Eerder deze week kregen grote, meerdaagse muziekfestivals met een camping slecht nieuws: tot 1 september blijven dergelijke evenementen verboden, waardoor bijvoorbeeld Lowlands en Mysteryland opnieuw werden afgelast. De organisatoren van eendaagse evenementen zouden pas op 13 augustus duidelijkheid krijgen, zo ook de organisatie van de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort, die voor 5 september gepland staat.

Maar mogelijk komt er dus toch eerder al uitsluitsel. Het demissionaire kabinet heeft advies gevraagd aan het Outbreak Management Team of en hoe het mogelijk is om eendaagse evenementen veilig georganiseerd kunnen worden. De verwachting is dat het OMT vrijdag al met een advies komt. Dat wordt vervolgens meegenomen in het besluit dat het kabinet maandag wil nemen en vervolgens tijdens een persmoment bekend zal maken. Op die manier moeten de organisatoren van evenementen kort na 13 augustus op tijd duidelijkheid krijgen of ze door kunnen gaan.

Mogelijk weet de Dutch GP maandag dus ook of de eerste Nederlandse Grand Prix sinds 1985 gewoon door kan gaan op een uitverkocht Circuit Zandvoort. Maandag liet de organisatie na navraag van Motorsport.com Nederland nog weten dat men op 13 augustus groen licht verwachtte voor een uitverkocht huis. “We gaan ervan uit dat de huidige maatregelen van de overheid het gewenste effect hebben en diezelfde maatregelen na de 13de kunnen worden losgelaten voor professioneel georganiseerde sportevenementen.”