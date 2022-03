Moeten met corona besmette F1-coureurs toestemming krijgen om te racen?

In de afgelopen twee seizoenen hanteerde de Formule 1 strakke protocollen met betrekking tot het coronavirus. Een positieve test voor iemand in de paddock betekende dat ze direct moesten vertrekken om in isolatie te gaan. Sergio Perez, Lance Stroll, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen en Nikita Mazepin misten vanwege een positieve test allen al minimaal een race. Momenteel begint de wereld het virus achter zich te laten. Zo zijn in Nederland bijna alle maatregelen opgeheven, al blijft de regel om in isolatie te gaan bij een besmetting van kracht. In Groot-Brittannië heeft de regering zelfs voorgesteld dat mensen met een positieve test gewoon mogen werken.

De FIA heeft de protocollen inmiddels ook versoepeld en het verplichte testen is afgeschaft. Dit laatste is nu de verantwoordelijkheid van de F1-teams zelf. Test een coureur toch positief, dan blijft de regel staan dat hij tijdelijk niet mag rijden. Het missen van een of meerdere races kan een grote impact hebben op diens F1-seizoen. Nu de wereld langzaamaan terugkeert naar het normale, is het de vraag in F1 of een positief geteste coureur toch zou mogen racen.

Bij deze vraag komen echter twee belangrijke aspecten om de hoek kijken. Het eerste is het voor de hand liggende risico van verspreiding naar andere teamleden, die het virus op hun beurt weer door kunnen geven aan (kwetsbare) familieleden. Het tweede aspect is de impact op de rijder zelf en hoeveel impact corona op diegene heeft. Sommige coureurs hebben er meer last van dan anderen. Voor hen die flink worden geveld, is het niet verstandig om te gaan racen. "Ik was absoluut niet in staat om te racen toen ik het had", zegt Hamilton, die als gevolg van een besmetting de Grand Prix van Sakhir in 2020 moest missen. "Ik was heel erg ziek. Zelfs toen ik terugkeerde reed ik met moeite een GP uit. Ik heb Seb ook meteen een bericht gestuurd om te zeggen dat ik het jammer vond hem hier niet te zien. Ik hoop dat het goed met hem gaat. Ik weet dat Daniel het flink te pakken heeft gehad."

Daniel Ricciardo moest door een besmetting de laatste F1-test aan zich voorbij laten gaan, al kon de Australiër weer terugkeren in het eerste Grand Prix-weekend van 2022. "Ik was er niet best aan toe, dus ik zou er zeker moeite mee hebben gehad", aldus de McLaren-coureur op de vraag of het mogelijk was om te racen met corona. "Ik heb er een flinke tik van gekregen. Het is iets wat per geval bekeken moet worden. Heb je het gevoel dat het kan dan moet je het doen, misschien met een bepaalde fitheidstest om het te bewijzen. Maar ik had het zeker niet gekund." Hoewel Hamilton en Ricciardo zich echt min voelden, is er ook een aantal coureurs dat nergens last van had. "Fysiek gezien was het geen probleem", vertelt Gasly, die corona kreeg buiten het F1-seizoen om. "Ik werd getest na een hardloopsessie van achttien kilometer en ik had me nooit eerder zo fit gevoeld. Ik was in shock toen ik het nieuws kreeg, maar ik bleef me goed voelen. Ik heb geen symptomen gehad."

Tekst gaat verder onder de foto

Daniel Ricciardo met mondkapje op in Bahrein Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Voorzichtigheid

Ervan uitgaande dat een coureur denkt dat hij aan Grands Prix kan deelnemen, hij een medische verklaring krijgt en de plaatselijke autoriteiten hem niet verplichten in isolatie te gaan, zou het dan correct zijn om de desbetreffende rijder te laten racen? De meningen van de coureurs lopen uiteen, sommigen nemen een voorzichtigere houding aan dan anderen. "Als coureur wil je altijd racen, die zou in principe altijd zeggen dat het moet worden toegestaan om te racen", stelt Max Verstappen. "Maar ik denk dat je dit aan een arts moet overlaten en samen moet werken met de FIA om te kijken wat de mogelijkheden zijn en wat wordt toegestaan in de toekomst. Ik vind het een lastige kwestie."

"Als er een sport is waaraan je kunt deelnemen zonder dat je het virus verspreid, dan is het wel F1", zegt Ferrari-coureur Carlos Sainz. "Ik denk dat je alle besprekingen vanuit je hotelkamer kan doen en in je overall en met helm op vijftien minuten voor een sessie kan arriveren op het circuit. Ik denk dat ik het zelf ontzettend lastig vind wanneer je om een titel strijdt en een race moet missen, terwijl je je verder prima voelt. Mocht ik me wel slecht voelen, dan ben ik de eerste coureur die zegt dat ik niet kan racen en de reserverijder moet instappen. Maar het is een kwestie die we beter moeten onderzoeken. Door onze bescherming geeft onze sport wel de kans om het te kunnen doen. Ik vind dat het aan de coureur zelf is."