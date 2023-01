Moet je Formule 1-teamgenoot wel echt je beste vriend zijn?

De Formule 1-grid van 2023 telt een aantal verschuivingen en nieuwe gezichten. Slechts vier van de tien F1-teams houden vast aan de rijdersbezetting van 2022, dit geldt voor Red Bull Racing, Ferrari, Alfa Romeo en Mercedes. De overige zes formaties hebben een nieuwe coureur binnengehaald. Drie daarvan zijn debutanten - Nyck de Vries, Oscar Piastri en Logan Sargeant. Zij moeten een hoop leren. Alle wijzigingen betekenen tevens dat de dynamiek bij sommige teams verandert.

De relaties tussen teamgenoten komen geregeld in de schijnwerpers te staan, helemaal als zaken niet vlekkeloos verlopen. Het meest recente voorval is dat tussen Max Verstappen en Sergio Perez. Kort na de finish op Interlagos hield de Nederlander zich niet aan teamorders, waar Checo boos om werd. Red Bull was er als de kippen bij te melden dat de zaak was uitgepraat. In 2023 zijn de line-ups van Haas en Alpine interessant om te volgen. Bij Alpine gaan ze aan de slag met Esteban Ocon en Pierre Gasly, terwijl bij Haas Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg gaan samenwerken. Drama tussen teamgenoten in F1 werd de laatste jaren ook gevoed door onder meer de Netflix-serie Drive to Survive.

Zoekt de media het op?

Maar is het überhaupt niet onrealistisch om te verwachten dat F1-teamgenoten ook beste vrienden zijn? Het is natuurlijk niet zo dat dit helemaal niet mogelijk is. Er zijn genoeg voorbeelden geweest van ploegmaats die goed met elkaar overweg konden. Neem Carlos Sainz en Lando Norris bij McLaren. Dit duo bracht een bepaalde frisheid en plezier naar McLaren. Hierdoor ontstond een vriendschap. Met de komst van Daniel Ricciardo bij het Britse team werd hetzelfde verwacht. Dat bleef uit. Er was geen wrijving tussen Ricciardo en Norris, maar het was gewoon niet hetzelfde. "Carlos en ik kunnen heel goed met elkaar overweg", zegt Norris in een interview met GQ. "Ik ben met hem opgegroeid. Met Daniel kon ik het goed vinden. Hij en ik waren de perfecte concurrenten. We konden het niet uitstaan als de een de ander versloeg, net als een ander ons zou verslaan. Naast de baan was er veel respect. Ik houd het gescheiden. Ik kan op de baan ontzettend competitief zijn, maar kan ook respectvol zijn en vriendschappen opbouwen met andere mensen."

Lando Norris en Daniel Ricciardo bij McLaren. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Die dualiteit is misschien lastig te begrijpen, maar het geeft inzicht in de competitieve geest van deze F1-coureurs. Zij kunnen in het heetst van de strijd hun mentaliteit afzetten tegen de vriendschappen die ze buiten de baan met hebben. Ocon en Gasly krijgen zeker de 'Drive to Survive-behandeling'. Dit gezien de eerdere spanningen. Beide heren hebben echter al laten weten over de eerdere spanningen heen te zijn. Het was in ieder geval niets iets dat Alpine bezighield bij het vastleggen van Gasly als vervanger van Fernando Alonso. Ocon en Gasly hebben al laten weten het frustrerend te vinden dat het altijd over vroeger moet gaan. "Wij zijn geen beste vrienden, maar kunnen het prima met elkaar vinden", vertelde Gasly eerder aan Motorsport.com. "We hebben al wat events samen gedaan en we praten gewoon met elkaar. Als ik naar sommige andere teamgenoten in de paddock kijk, dan zitten er een paar bij die het slechter hebben. Als jullie het over ons willen hebben, dan kun je praten over het merendeel van de bezettingen in de paddock."

Gasly en Ocon hebben inmiddels ook buiten het seizoen tijd met elkaar doorgebracht. Eerder deze maand vloog het duo samen met Charles Leclerc naar Parijs voor een NBA-evenement. De mensen die op zoek zijn naar drama tussen het tweetal zullen waarschijnlijk teleurgesteld deze foto's bekeken hebben. Toch kun je er zeker van zijn dat Gasly en Ocon elkaar nog vaak genoeg gaan tegenkomen op de baan. Hierbij wordt ongetwijfeld hun geschiedenis weer aangehaald.

Wrijving bij Haas?

Hetzelfde geldt voor Magnussen en Hülkenberg. De oorsprong van hun 'rivaliteit' ligt bij hun ruzie in de paddock van Hongarije. Tijdens die Grand Prix in 2017 riep de Deen bij de pers tegen zijn nieuwe ploegmaat: "Suck my balls honey!". Het is inmiddels een van de bekendste zinnen in F1. Het tweetal sprak elkaar een paar jaar niet, maar het ijs brak vorig jaar in het snikhete Bahrein toen beide heren hun F1-rentree maakten. Hülkenberg viel in voor de door corona besmette Sebastian Vettel, terwijl Magnussen een contract kreeg nadat Haas Nikita Mazepin de deur wees. Hülkenberg liep naar de Haas-coureur toe en zei meteen: "Suck my balls honey!". Magnussen schoot in de lach. Er was duidelijk geen kwaad bloed meer. "Ik denk niet dat je beste vrienden moet zijn", aldus Magnussen. "Maar misschien worden we wel beste maatjes, wie weet! Er is echter geen druk om buiten het circuit zoiets op te bouwen. Ik respecteer hem als coureur en dat is het enige dat telt. Ik leer hem nu kennen als persoon. Ik ben nooit echt close met hem geweest en heb hem nooit echt leren kennen. Maar dat doet er niet toe. Ik weet zeker dat we als ploegmaats goed gaan samenwerken, op en naast de baan."

Er is in de afgelopen tijd veel veranderd voor Magnussen en Hülkenberg. Ze zijn inmiddels vader en dachten na hun laatste volledige F1-seizoen allebei dat hun carrière in de koningsklasse gedaan was. Magnussen verkeert volgens Haas-teambaas Guenther Steiner in een betere mentale staat dan eerder het geval was. Hij is volwassener geworden volgens de Italiaan. Hetzelfde zou kunnen gelden voor Hülkenberg. De schijnwerpers zullen komend jaar voornamelijk gericht staan op Haas en Alpine. Helemaal in de tijd van Netflix en social media, die er alles aan lijken te doen om drama te creëren. Dat een rijdersduo de chemie van Norris en Sainz mist, betekent niet dat het slecht gaat. Het enige waar teams om geven, is dat er gewerkt wordt en er progressie wordt geboekt. Dat is uiteindelijk het enige dat telt. Het is voor de formaties een bonus als rijders goed met elkaar overweg kunnen. Maar ze gaan niet op zoek naar vriendschappen die er niet zijn, wetende dat het niet oprecht is. Het maakt de zaken wellicht alleen nog maar erger, zodra er spanningen ontstaan.