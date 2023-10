Moederbedrijf Red Bull F1 boekte in 2022 een recordomzet

Het 2022 Formule 1-seizoen van Red Bull Racing is op meerdere vlakken succesvol te noemen. Op sportief gebied hengelde de Oostenrijkse renstal voor het eerst sinds 2013 zowel het coureurs- als het constructeurskampioenschap binnen en als fijne bijkomstigheid is ook op financieel vlak succes geboekt. Sterker nog, de formatie uit Milton Keynes boekte met 385 miljoen pond een recordomzet.

De cijfers vragen wel de nodige uitleg, vanwege de complexe manier waarop het team in elkaar steekt. Allereerst vallen de werkzaamheden van Red Bull Racing onder het moederbedrijf Red Bull Technologies Ltd. Officieel staan namelijk bij Red Bull Racing slechts vijftig mensen onder contract, dus het overgrote merendeel van de werkzaamheden staat bij de Technologies op de loonlijst. Om het nog wat gecompliceerder te maken vallen ook de verkoop van onderdelen richting het 'eigen' AlphaTauri onder de noemer omzet.

De recordomzet van 385 miljoen pond is direct ook een substantiële groei ten opzichte van vorig jaar. Er is maar liefst dertien procent meer omgezet. Van de 385 miljoen pond is 278 miljoen pond te danken aan het raceteam zelf. Daar is ook direct het grootste verschil te zien, want in 2021 was dat nog 40 miljoen pond minder. Ook na belastingen blijft er meer winst over, al is met 2 miljoen het niet een gigantisch bedrag. De stijgende omzet van de renstal is eenvoudig te verklaren door de stijging in prijzengeld. In 2021 werd Red Bull nog tweede bij de constructeurs, vorig jaar ging de titel mee naar Milton Keynes.

In het jaarverslag van Red Bull staat specifiek vermeld dat het budgetplafond het jaar ervoor overtreden was. Ernst&Young deed een onderzoek naar de gebeurtenissen en concludeert dat na de gesprekken met de leiding van Red Bull en de FIA het boek definitief gesloten is. Ook weet het bureau welke omstandigheden en redenen waren waardoor het plafond overschreden is, maar daar doen ze geen uitspraken over.

Tegenover alle successen staan ook hogere kosten. Veel daarvan zijn ook aangedreven door het succes, want onder andere Max Verstappen heeft een substantieel hoger bedrag ontvangen, maar ook de bonussen voor teamgenoot Sergio Perez zijn significant hoger uitgevallen. Ook andere werknemers konden rekenen op een hogere bonus. Opvallend is dat vanwege het budgetplafond de renstal heel wat werknemers heeft moeten schuiven binnen de eigen gelederen. Zo is het aantal werknemers binnen Red Bull Technologies in twee jaar tijd bijna met 200 afgenomen van 934 naar 736. Van dat laatste getal werken er op papier ook maar 50 bij Red Bull Racing.

Twee motorendivisies

Een ander opmerkelijk onderdeel van de cijfers is dat Red Bull sinds halverwege 2022 twee motorendivisies heeft. De ene kant werkt met de Honda-motoren, terwijl het andere deel zich al focust op de eigen motoren die in samenwerking met Ford vanaf 2026 in de auto's geplaatst worden. Dit is overigens volledig naar wens van de FIA, want zij hebben in hun financiële reglement vastgelegd dat alle motorenprojecten duidelijk in de cijfers zichtbaar moeten zijn. De divisie die zich op 2026 richt, is overigens niet winstgevend. Zij draaiden over hun eerste half jaar een verlies van acht miljoen pond, al zullen daar intern weinig zorgen over zijn.