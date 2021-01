Moederbedrijf F1 wil 500 miljoen dollar ophalen voor acquisitie

Voor dit doel is een speciaal bedrijf opgericht, Liberty Media Acquisition Corporation (LMAC), dat vanaf vrijdag aan de Amerikaanse beurs Nasdaq staat genoteerd. Het bedrijf is een zogeheten SPAC (Special Purpose ACquisition), een lege maatschappij puur en alleen bedoeld om geld bijeen te brengen, waarmee dan later een ander bedrijf kan worden gekocht. LMAC zal worden geleid door Greg Maffei die ook de CEO is van Liberty Media. Het bedrijf is van plan om met het opgehaalde geld een partij op te kopen “in de media, digitale media, muziek, amusement, communicatie, telecommunicatie en technologie-industrieën.”

Tot dusverre heet dat allemaal weinig met Formule 1 te maken, maar het interessante is dat het nieuwe investeringsvehikel LMAC juridisch wordt gekoppeld aan de Formula One Group en dat het opgehaalde geld en wat daarvoor wordt gekocht dus enige verband zou kunnen houden met de Formule 1-activiteiten.

Maffei liet vorig jaar al weten dat Liberty Media op zoek was naar nieuwe overnames en liet zelfs doorschemeren dat er ook naar andere autosportklassen werd gekeken. Hij zei indertijd: “Ik ga het zeker niet over specifieke acquisities hebben maar er zijn evenementen, vooral in de autosport, die interessant zouden kunnen zijn. We denken dat we met de Formule 1 een grote troef in handen hebben en we zullen dat zeker niet verwaarlozen. Maar we zullen eens goed nadenken over wat aantrekkelijk kan zijn om [aan de Formule 1] toe te voegen.”

Daarnaast is het interessant om te zien dat Liberty Media in moeilijke tijden blijkbaar in staat is om nieuw kapitaal aan te trekken en nieuwe uitdagingen durft aan te gaan. Dat zegt iets over hoe het moederbedrijf zelf er financieel voorstaat. Vorig jaar al hield Liberty Media met een forse kapitaalinjectie eigenhandig de Formule 1 overeind. Met het oprichten van LMAC lijkt Liberty Media nu zelfs de vlucht naar voren te kiezen. Het bedrijf denkt dat nu het juiste moment is om interessante partijen die het moeilijk hebben op te kopen.

Onder Liberty Media en zusterbedrijf Liberty Global – beiden eigendom van John 'Cable Cowboy' Malone - valt een waslijst aan dochtermaatschappijen, variërend van de honkbalclub Atlanta Braves tot de Nederlandse tv- en internetaanbieder Ziggo.